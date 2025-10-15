نقشه جدید مراکز پلیس راهور پایتخت اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ فیروز کشیر گفت: از روز شنبه، مرکز اجراییات پلیس راهور سابق واقع در بزرگراه یادگار امام (حبیب‌الله شمالی)، جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان، دیگر خدماتی به شهروندان ارائه نخواهد داد و همکاران پلیس از آن محل منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به تغییر محل استقرار بخش‌های مختلف پلیس راهور افزود: از روز شنبه، خدمات مربوط به ترخیص خودرو، اجراییات و آموزشگاه‌های رانندگی در سه مرکز جدید مستقر خواهند شد. بر این اساس، اداره آموزشگاه‌ها در منطقه ۸ تهران (رسالت، تقاطع باقری)، واحد اجراییات در منطقه ۱۱ (خیابان قزوین) و بخش ترخیص خودرو در منطقه ۱۶ (پایین‌تر از میدان بهمن) فعالیت خواهند کرد.

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پیش از این نیز در مناطق مختلف تهران از جمله مناطق ۲۸، ۲۲، ۸ تا ۱۴، ۲۰ و ۱۱ خدمات به‌صورت محدود ارائه می‌شد، اما از روز شنبه تمامی شهروندان باید برای دریافت خدمات مربوط به ترخیص، اجراییات و آموزشگاه‌ها به مراکز جدید مراجعه کنند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آدرس دقیق مراکز و دریافت خدمات غیرحضوری به سایت پلیس راهور تهران به نشانی tehran.rahvar ۱۲۰.ir مراجعه کرده یا از طریق نرم‌افزار‌های داخلی موقعیت مراکز را جست‌و‌جو کنند.