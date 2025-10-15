قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر

قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 23 مهر همزمان با شروع معاملات بازار گرمی 91 هزار تومان کمتر از صبح سه‌شنبه است.

به‌گزارش تابناک؛ قیمت طلا 18 عیار صبح امروز گرمی 10 میلیون و 843 هزارتومان خواهد بود تا نسبت به یک هفته قبل شاهد کاهش چهارصدی طلا باشیم.

طلا 18 عیار با این حال درمقایسه با یک ماه قبل رشد قیمت حدود 25 درصد جهش داشته است. قیمت طلا درقیاس با شش‌ماه قبل رشد 61 درصدی را تجربه می‌کند و از یک سال قبل به این طرف شاهد جهش 164 درصدی قیمت طلا هستیم.

قیمت هر گرم طلا 18 عیار 10 میلیون و 843 هزار تومان

میزان افزایش ماهانه 25 درصد

میزان افزایش شش‌ماهه 61 درصد

میزان افزایش سالانه 164 درصد