قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر

نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار از مرز حساس ۱۱ میلیون عقب رفت
کد خبر: ۱۳۳۴۴۳۹
| |
870 بازدید
|
۱
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر

قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 23 مهر همزمان با شروع معاملات بازار گرمی 91 هزار تومان کمتر از صبح سه‌شنبه است.

به‌گزارش تابناک؛ قیمت طلا 18 عیار صبح امروز گرمی 10 میلیون و 843 هزارتومان خواهد بود تا نسبت به یک هفته قبل شاهد کاهش چهارصدی طلا باشیم.

طلا 18 عیار با این حال درمقایسه با یک ماه قبل رشد قیمت حدود 25 درصد جهش داشته است. قیمت طلا درقیاس با شش‌ماه قبل رشد 61 درصدی را تجربه می‌کند و از یک سال قبل به این طرف شاهد جهش 164 درصدی قیمت طلا هستیم.

قیمت هر گرم طلا 18 عیار     10 میلیون و 843   هزار تومان
میزان افزایش ماهانه     25 درصد
میزان افزایش شش‌ماهه     61 درصد
میزان افزایش سالانه     164 درصد

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
و خدا ایران را آفرید که کسانی بدون پرداخت مالیات یک شبه میلیاردر شوند و مردم عادی فقیر تر
