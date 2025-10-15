En
تداوم نقض آتش‌بس

حمله توپخانه‌ای ازتش اسرائیل به غزه

رژیم صهیونیستی که به بهانه‌های مختلف به دنبال نقض مفاد آتش بس است علاوه بر تداوم حمله به غیرنظامیان فلسطینی در غزه میزان کمک‌های انسانی ارسالی به این باریکه را به نصف رساند.
حمله توپخانه‌ای ازتش اسرائیل به غزه

هنوز چند روز از اجرای رسمی آتش بس غزه نمی‌گذرد که رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف مفاد این آتش بس را نقض کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رژیم صهیونیستی به سازمان ملل اعلام کرده اجازه ورود تنها نیمی از کمک‌های توافق شده به نوار غزه را می‌دهد. بدین ترتیب از امروز چهارشنبه تنها ۳۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به جای ۶۰۰ کامیون توافق شده، وارد نوار غزه می‌شوند.

همچنین گزارش شده که نتانیاهو به نظامیان صهیونیست دستور داده گذرگاه رفح را طی امروز باز نکنند. این اقدامات تل آویو به بهانه‌های مختلف از جمله روند تحویل گرفتن اجساد اسرای صهیونیست صورت می‌گیرد.

علاوه بر این بر خلاف مفاد آتش بس مبنی بر توقف کامل جنگ، طی روزهای گذشته حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه ادامه داشته و چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
تا محل اسارت اسرای خودش و محل استقرار نیروهای سایه حماس رو پیدا نکنه به آتش بس پایبند نیست .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
بیست اسیر اسرائیل همه تحویل شدن دو روزه
لعنت بربد پیمان و قاتل
اینا همه بهنه بود تا اسرا شون ازاد بشن اینا به هیچ تعهدی پایبند نیستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
صلح با آمریکا و اسراییل هیچ مفهومی نداره.... هر چند اون بنده های خدا دیگه کاری نمی تونستن بکنن و مجبور بودن صلح کنن
