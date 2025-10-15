En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برای امیر قلعه‌نویی و تیمش؛ بکوب، بساز و نترس

استمرار وضعیت موجود نه توجیه فنی دارد نه توجیه مدیریتی، و هر نتیجه‌ای در جام جهانی -حتی اگر شامل شکست باشد- از این منظر فاقد ارزش تربیتی خواهد بود مگر در خدمت بازسازی آینده.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۲۱
| |
4 بازدید
برای امیر قلعه‌نویی و تیمش؛ بکوب، بساز و نترس

صمد ابراهیمی - در وضعیت فعلی فوتبال ملی، تیم ایران به‌گونه‌ای از مسیر انگیزشی و تمرکز حرفه‌ای خود منحرف شده که به نظر می‌رسد نه در چارچوب مدیریتی فدراسیون و نه در حوزه فنی کادر سرمربی‌گری نشانی از انسجام و راهبرد بلندمدت مشاهده می‌شود.

امیر قلعه‌نویی علیرغم برخورداری از تجربه و شناخت داخلی، در مرحله گزینش نیرو و بازسازی تیم بین حفظ چهره‌های سالخورده و لژیونر‌های با افت عملکرد -همچون جهانبخش و عزت‌اللهی- و بازسازی مبتنی بر نیرو‌های تازه‌نفس مردد مانده است. این تردید، پیام فقدان اعتماد به نظام پرورش نیرو و ضعف پشتیبانی فنی کادر همراه را منعکس می‌کند؛ کادری که عملاً در تصمیم‌سازی و انتقال تحلیل فنی به سرمربی نقشی فعال ندارد.

در سطح ساختار داخلی لیگ، سقوط کیفی مداوم به مرحله‌ای رسیده که تولید بازیکن آماده برای تیم ملی تقریباً متوقف شده است. رقابت فاقد معیار‌های بدنسازی، روانی و تاکتیکی است و فدراسیون فوتبال نیز در آشفتگی مالی و مدیریتی خود قادر به ایجاد پیوند میان زیرساخت و تیم ملی نیست. در چنین شرایطی، اتکاء به نسل فرسوده، نه تنها مانع اصلاح مسیر می‌شود بلکه موجب تثبیت رکود در بدنه فوتبال ملی خواهد بود.

بر این اساس، استمرار وضعیت موجود نه توجیه فنی دارد نه توجیه مدیریتی، و هر نتیجه‌ای در جام جهانی -حتی اگر شامل شکست باشد- از این منظر فاقد ارزش تربیتی خواهد بود مگر در خدمت بازسازی آینده؛ بنابراین عقلانیت فنی اقتضا دارد قلعه‌نویی با جسارت و نه محافظه‌کاری، پایه‌های جوان‌گرایی را بنا نهد؛ ساختاری که قابلیت بقاء فراتر از عمر مدیریت وی را داشته باشد. چنانچه این روند حتی در خلال رقابت‌های جهانی با اخراج یا تغییر او همراه شود، پیامد آن برای فوتبال ایران مثبت خواهد بود، زیرا انتقال فلسفه‌ی نوسازی و شجاعتِ نسلی در تصمیم‌سازی، خود ارزشی ساختاری و تربیتی است که از استمرار رکود اخلاقی و فنی سودمندتر خواهد بود. کاری که در اولین دوره حضورش در استقلال کرد. آن امیر جوان و جسور و نترس اگر از پس سال‌های گذر عمر قد بکشد و دوباره شجاع شود هم به نفع خودش است هم تیم ملی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر قلعه‌نویی تیم ملی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ فدراسیون فوتبال
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران ۲-۰ تانزانیا؛ ترک عادت تیم ملی در آل راشد/ برد بدون طارمی
امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل روسیه: از عملکرد تیمم رضایت دارم
جوانگرایی در تیم ملی با ژل، بوتاکس و فیلر/ چرا قلعه‌نویی به جوان‌ها اعتماد نکرد؟
خروج طارمی از سایه با قدرتی فراتر از سرمربی/ سرنوشت تیم ملی در دست یک بازیکن!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8v
tabnak.ir/005b8v