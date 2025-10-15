محمدرضا باهنر گفت: مجلس از نظر نظارتی اختیاراتی دارد که استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و تذکر است. بعضی وقت ها مثلا استیضاح وزیری را امضا می کنند، می نویسند که این آقای وزیر نتوانسته وظایفش را انجام دهد. برنامه هفتم توسعه را نتوانست پیگیری کند و مواردی از این دست اما به انتهای آن نگاه می کنی می بینی که نماینده از وزیر خواسته بود که فلان مدیرکل عوض شود، ولی عوض نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخشی از سخنان خود به بیان نکاتی درباره اقدامات تندورها علیه عملکرد رئیس دولت چهاردهم و چرایی عدم برخورد حاکمیت با آنان پرداخت.

در ادامه بخشی از این گفت و گو را می خوانید؛

*ما بارها شاهد مخالفت این افراد و این گروه‌ها با تصمیم نظام بوده و هستیم، مثلا در خصوص مذاکره با آمریکا، بحث تصویب پالرمو و CFT، تصمیماتی با موافقت حاکمیت بوده اما با مخالفت برخی گروهها همراه شده است. آیا حاکمیت اراده ای برای تلطیف این فضای برخوردها با تصمیمات رسمی یا نیمه رسمی ندارد؟

یک زمانی خود من هم نگران بودم که تمرکز تصمیم گیری در کشور نداریم. یعنی دولت یک حرف می زد، مجلس حرف دیگری، قوه قضائیه حرف سومی می زد. حتی در دولت همین الان هم مشاهده می کنیم که مثلا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بعضا با هم «کل کل» دارند. من از زمان آقای خاتمی همیشه می گفتم که اگر اقتصاد یک دولت منسجم باشد باید این سه نفر باهم هماهنگ باشند؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و و رئیس کل بانک مرکزی. این سه نفر باید هم فکر، همراه و همدل باشند تا بتوانند بخشی از اقتصاد کشور را هدایت و مدیریت کنند.

بله، این اختلافات و نگرانی ها وجود داشت اما الان نه. بعد از جنگ ۱۲ روزه به واقع شرایط تغییر کرد. من هم خبر و هم تحلیل دارم که تصمیم های امنیتی، سیاست خارجی و دیپلماسی در کشور منسجم گرفته می شود. باز این انسجامی که گرفته می شود معنا و مفهمومش این نیست که فرض کنیم فردا تصمیم گرفتند که مثلا با فلان کشور مذاکره کنند و وزیرخارجه هم رفت مذاکره کرد. ممکن است یک روزنامه هم مقاله بنویسد که چرا این آقا رفته و مذاکره کرده است. قرار نیست ما صداهای مخالف را خفه کنیم یا اینکه فضا را امنیتی کنیم، این رفتارها با اینکه تصمیات منسجم گرفته شود متفاوت است.

به یاد دارم در روزهای اول جنگ ۸ ساله، اوضاع رسانه ای کشور خیلی بهم ریخته بود. آن موقع شورای عالی امنیت ملی هم نداشتیم. در قانون اساسی یک شورایی به نام شورای عالی دفاع داشتیم. یکی دو سال اول فضا بهم ریخته بود. هر وقت یک عملیات در جبهه انجام می شد، هر روزنامه و هر خبرگزاری برای خودش تحلیل می کرد. دیدند اینگونه نمی شود، شورای عالی دفاع تصمیم گرفت، مصوب کرد و ابلاغ کرد که رسانه های کل کشور اعم از دولتی و خصوصی خبرهای جنگ را از دفتر تبلیغات شورای عالی دفاع بگیرند.

اولین مسئول تبلیغات شورای دفاع هم آقای خرازی شد و اینگونه کار انسجام پیدا کرد . مثلا در برخی عملیات ها موفق نمی شدیم ولی خدا رحمت کند آقای هاشمی رفسنجانی یک خطبه می خواند و ملت از خوشحالی می رفتند به پشت بام ها و الله اکبر می گفتند. یعنی انسجام را ایجاد می کرد. اگر ما در یک جنگ جدی قرار بگیریم باید این تدابیر اندیشیده شود. الان هم فضای امنیتی است و شورای عالی امنیت ملی باید مقداری فضا را کنترل کند اما به این معنا نیست که یک صدایی را در کشور تبلیغ کنیم و بگوییم هیچ کس حق ندارد حرف مخالف بزند.

*قطعا اینگونه نیست ولی برخی از این مورد سوء استفاده می کنند.

مثلا در مجلس ۵نفر می گویند بیاییم طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را روی میز بگذاریم. اولا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور اولیه اش نیاز به ۷۵ امضا دارد. پنج نفر این حرف را بزنند اتفاقی نمی افتد.

آقای زواره ای می گفت یک پوزه بند بگیریم و ببندیم به دهان ۷۰ میلیون جمعیت

*اما فضای کشور را ملتهب می کند.

التهاب یک موقع این است که بگوییم همه زیپ دهانشان را ببندند. یک زمانی خدا رحمت کند آقای زواره ای عضو حقوقدان شورای نگهبان بود و یک دوره هم نماینده مجلس بود، می گفت یک پوزه بند بگیریم و ببندیم به دهان ۷۰ میلیون جمعیت. قرار بر این رفتارها نیست. خود مقام معظم رهبری هم فرمودند که تضعیف دولت، تضعیف نظام است و نباید دولت را تضعیف کرد. اما این هم به این معنا نیست که زیپ دهان‌ها کشیده شود و دهان‌ها را ببندیم.

*انتقاد با تهمت و افترا خیلی فرق دارد.

من مثال زدم. یک موقع فردی می آید می گوید که العیاذ باالله رئیس جمهور ما جاسوس است که متاسفانه یکی گفته بود، این حتما باید دادگاهی و محاکمه شود یا حرفش را اثبات کند یا با مجازات سر جای خودش بنشیند. یک موقع کسی می گوید که رئیس جمهور ما ضعیف است، این ضعیف و قوی بودن که متر ندارد تا اندازه گیری کنیم.

مجلس از نظر نظارتی اختیاراتی دارد که استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و تذکر است. بعضی وقت ها مثلا استیضاح وزیری را امضا می کنند، می نویسند که این آقای وزیر نتوانسته وظایفش را انجام دهد. برنامه هفتم توسعه را نتوانست پیگیری کند و مواردی از این دست اما به انتهای آن نگاه می کنی می بینی که نماینده از وزیر خواسته بود که فلان مدیرکل عوض شود، ولی عوض نکرده است. روی کتاب می نویسد ضعف عملکرد مدیر اما پشت کتاب را می بینیم می گوید چرا مدیرکل را عوض نکردی؟! بعد هم آقای وزیر می گوید مدیرکل را عوض می کنم، او هم امضایش را برای استیضاح پس می گیرد. از این اتفاقات افتاده است . اینها رفتارها و حرف ها،خوش اخلاقی نیست.