زاهید والنسیا که امسال بهترین نتیجه عمرش را در زاگرب گرفت و مقتدرانه قهرمان ۸۶ کیلوگرم جهان شد، در حالی دومین مدال جهانیاش را گرفت که مدال اولش هم با نام کامران قاسمپور گره خورده بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیش از آغاز مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، کمتر کسی قهرمانی زاهید والنسیا را پیشبینی میکرد، حتی باوجودی که نام او در بین مدعیان این وزن دیده میشد.
ماگومد رمضانوف کشتیگیر روسیالاصل تیم ملی بلغارستان جراحی انجام داده و غیبتش در این دوره از مسابقات جهانی قطعی بود. دیوید تیلور که بعد از شکست در فاینال ایکس المپیک به آرون بروکس از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده بود، بعد از کسب نشان برنز وزن ۹۲ کیلوگرم جهان در جهانی اوزان غیرالمپیکی ۲۰۲۴ آلبانی برای بار دوم و احتمالا بار آخر، اعلام بازنشستگی کرده بود و حسن یزدانی هم بعد از جراحی دوم کتفش، علاوه بر آنکه مشخص بود در جهانی زاگرب کشتی نخواهد گرفت، صراحتا تغییر وزن در بازگشت دوبارهاش مطرح بود.
در این شرایط کامران قاسمپور در کنار ابراگیم کادییف روس و حتی ماگومد حبیب گادژی ماگمادوفِ نایب قهرمان المپیک از بلاروس مدعیان اصلی و زاهید والنسیا در حالت طبیعی و بدون آنکه دیوید تیلور را پشت خود داشته باشد، جزو مدعیان فرعی ۸۶ کیلوگرم محسوب میشدند، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد، قهرمانی کشتیگیر آمریکایی بود.
او دور اول ماکول داهیای هندی را ۱۰-صفر و سپس ۱۰-صفر فاتح بنفردجلاح از الجزایر را شکست داد. دور سوم ایوارس ساموسونوک از لیتوانی را هم ۱۰-صفر برد. تا اینجای کار، او حریفان سادهای داشت و طبعا بردهای یک طرفه ۱۰ بر صفرش نمیتوانست نشانه خاصی باشد، همانطور که کامران قاسمپور هم دو حریف قرقیز و مغولش را ۱۰-صفر برده بود و برخلاف کشتی ساده والنسیا در یک چهارم نهایی، نماینده ایران حریف سرسخت روس را پیش رو داشت که ابراگیم کادییف را ۵-۴ برد؛ بنابراین عیار واقعی والنسیا در جهانی زاگرب، در مصاف با کامران قاسمپور در نیمهنهایی مشخص میشد که در این مرحله هم یک طرفه و با نتیجه ۷-صفر کامران را برد و در فینال به هایاتو ایشیگورو رسید و با شکست ۱۲-صفر حریف ژاپنی، قهرمان ۸۶ کیلوگرم جهان شد درحالیکه کامران قاسمپور در مبارزه ردهبندی این وزن ماکول داهیا را ۱۰-صفر برد و به مدال برنز رسید.
زاهید والنسیا دومین مدال جهانیاش را در زاگرب گرفت که طلا بود، درحالیکه در پایان عمر قهرمانی دیوید تیلور، آنها که پیش از این برای دوبنده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی آمریکا با هم در رقابت بودند و هر بار هم تیلور برنده این دوئل بود؛ قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم المپیک ۲۰۲۰ توکیو در کُچ والنسیا مینشست و در کرواسی هم همین اتفاق افتاد و آنها با کمک هم، طلای این وزن را از آن آمریکاییها کردند.
البته در مدال اول والنسیا هم ردپای کشتیگیران ایرانی و البته کامران قاسمپور دیده میشود. والنسیا سال ۲۰۲۳، بعد از آنکه از رسیدن به دوبنده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی آمریکا ناامید شد؛ تصمیم گرفت یک وزن بالاتر کشتی بگیرد.
آن سال در بلگراد، تیلور نماینده ۸۶ کیلوگرم آمریکا و والنسیا نماینده ۹۲ کیلوگرم این کشور بودند که هر دو هم حریفان ایرانیشان را شکست دادند و اولی با غلبه بر حسن یزدانی صاحب طلای جهانی شد و دومی با شکست امیرعلی آذرپیرا به برنز جهانی رسید.
کامران قاسمپور در حالی به جهانی ۲۰۲۳ بلگراد نرسید که مدعی صددرصد طلای ۹۲ کیلوگرم جهان بود، اما به دلیل مصدومیت طولانی کشاله ران که در ابتدای راه به نظر نمیرسید خیلی جدی باشد، اما مدت زیادی او را از تمرین و درنهایت مسابقه دور کرد، نتوانست تیم ملی را در جهانی همراهی کند و کادرفنی تیم ملی در آن مقطع تصمیم گرفت امیرعلی آذرپیرا که سال ۲۰۲۳ نفر دوم وزن ۹۷ کیلوگرم چرخه انتخابی تیم ملی بعد از مجتبی گلیج بود را در ۹۲ کیلوگرم به بلگراد ببرد که البته جواب هم نداد.
آذرپیرا که آن سال جایگزین کامران قاسمپورِ مدعی طلا شده بود، بعد از آنکه چانگ کرهای را ۱۱-صفر برد، در مصاف با زاهید والنسیا ۱۲-۹ شکست خورد و باتوجه به اینکه کشتیگیر آمریکایی در ادامه ۵-یک به عثمان نورماگمادوف آذربایجانی باخت، آذرپیرا از دور رقابتها حذف شد.
والنسیا البته از نبود کامران قاسمپور این توفیق را به دست آورد که آن سال صاحب مدال برنز جهانی شود، درحالیکه طلای این وزن هم در عین ناباوری به رضابک آیتموخان قزاق رسید.
باتوجه به اینکه کامران قاسمپورِ ۲۹ ساله در ۸۶ کیلوگرم میماند و طبعا زاهید والنسیای ۲۸ ساله هم بعد از طلای سال ۲۰۲۵ خود قصد دارد با قدرت به مسیرش ادامه دهد، مصاف بعدی آنها اگر در تورنمنتهای رنکدار سال ۲۰۲۶ نباشد، احتمالا در جهانی منامه خواهد بود. به این جمع احتمالا ماگومد رمضانوفِ قهرمان المپیک هم اضافه خواهد شد، درحالیکه ابراگیم کادییف روس هم باتجربهتر از قبل میشود.