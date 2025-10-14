با این نتایج، قطر با ۴ امتیاز به عنوان تیم نخست گروه A و هفتمین سهمیه قاره آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد. تیم ملی امارات نیز با ۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و به پلیآف قارهای راه یافت تا با تیم دوم گروه B رقابت کند. اما تیم عمان با هدایت کارلوس کیروش تنها با یک امتیاز از دو بازی، از دور رقابتها حذف شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با برگزاری دیدار پایانی گروه A و صعود قطر به جام جهانی به پایان رسید. در این گروه تیمهای قطر، امارات و عمان حضور داشتند.
در آخرین دیدار این گروه، سهشنبه ۲۲ مهرماه، قطر در ورزشگاه «جاسم بن حمد» دوحه به مصاف امارات رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۱ به برتری رسید. گلهای قطر را بوعلام خوخی در دقیقه ۴۹ و میگل پدرو کوریرا در دقیقه ۷۴ به ثمر رساندند و تنها گل امارات را الامیری در دقیقه ۸+۹۰ وارد دروازه میزبان کرد.
طارق سلمان، مدافع قطر نیز در دقیقه ۸۹ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.
در گروه B نیز، دیدار حساس میان عربستان و عراق تعیینکننده سهمیه هشتم آسیا و دومین تیم راهیافته به پلیآف خواهد بود؛ دیداری که تکلیف آخرین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی را مشخص میکند. برنده پلیآف هم راهی پلیآف بین قارهای خواهد شد و شانس این را دارد که سهمیه آسیا را در جام جهانی ۴۸ تیمی، به ۹ تیم برساند.