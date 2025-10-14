اگرچه روسیه بر روی پکفا کار کرده اما پیشرفته ترین «جنگنده عملیاتی»اش سوخو 35 است. جنگنده «سوخو سو-35 / Sukhoi Su-35» از خانواده مشهور فلانکر، یکی از مدرنترین و چابکترین هواپیماهای رزمی جهان است. این جنگنده با سامانه جهتدهی رانش، رادار پیشرفته «ایربیس-ئی» و توانایی حمل طیف گستردهای از تسلیحات هوا به هوا و هوا به زمین، نماد فناوری نسل چهارم پیشرفته روسیه به شمار میرود. سوخو-35 با عملکردی کمنظیر در نبردهای سوریه و اوکراین نشان داد که هنوز از رقبای غربی خود عقب نیست و میتواند برای دههها در خدمت باقی بماند. ویدیو معرفی این جنگنده را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.