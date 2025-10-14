En
کد خبر:۱۳۳۴۳۹۱
86 بازدید
جنگ افزار

همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران

اگرچه روسیه بر روی پکفا کار کرده اما پیشرفته ترین «جنگنده عملیاتی‌»اش سوخو 35 است. جنگنده «سوخو سو-35 / Sukhoi Su-35» از خانواده مشهور فلانکر، یکی از مدرن‌ترین و چابک‌ترین هواپیماهای رزمی جهان است. این جنگنده با سامانه جهت‌دهی رانش، رادار پیشرفته «ایربیس-ئی» و توانایی حمل طیف گسترده‌ای از تسلیحات هوا به هوا و هوا به زمین، نماد فناوری نسل چهارم پیشرفته روسیه به شمار می‌رود. سوخو-35 با عملکردی کم‌نظیر در نبردهای سوریه و اوکراین نشان داد که هنوز از رقبای غربی خود عقب نیست و می‌تواند برای دهه‌ها در خدمت باقی بماند. ویدیو معرفی این جنگنده را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
برچسب‌ها:
جنگ افزار سوخو 35 ویدیو su35 نقد و بررسی تکنولوژی نظامی جنگنده سوخو فیلم
