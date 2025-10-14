عکس: لبخندهایی که تاریکی را می‌شکنند

در دل شب‌های تاریک اردوگاه‌های ساحلی غزه، جایی که چادرها تنها پناه هزاران آواره جنگ هستند، هنوز لحظه‌هایی از زندگی می‌درخشند. لبخند یک دستفروش هنگام عرضه سبزیجات، صدای خنده کودکانی که در میان سایه‌ها بازی می‌کنند و چراغ‌های کم‌سویی که خانواده‌ها گردشان جمع می‌شوند، همه نشانه‌ای است از نیرویی که تاریکی را پس می‌زند. این تصاویر نه تنها روایتگر دشواری‌های بی‌پایان جنگ‌اند، بلکه گواهی روشن بر امید و استقامتی هستند که حتی در سخت‌ترین شرایط خاموش نمی‌شوند.