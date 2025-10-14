عکس سرمربی استقلال روی کاور فیفا 2001!

به گزارش تابناک، بازی ویدئویی FC که پیش از سال ۲۰۲۴ با نام FIFA منتشر می‌شد، بیش از ۳۰ سال است که از محبوب‌ترین بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود و محصول شرکت بازی‌سازی EA است.

یکی از موضوعات جذاب پیش از رونمایی هرساله این بازی، مشخص شدن بازیکنانی است که تصویر آن‌ها روی کاور این بازی قرار می‌گیرد. بازیکنانی از جمله لیونل مسی، ارلینگ هالند، کریستیانو رونالدو، وین رونی، کیلیان امباپه و ... سابقه حضور در کاور بازی را دارند.

نکته جالب این است که در سال ۲۰۰۱ و برای نسخه آن سال بازی، تصویر ریکاردو ساپینتو، بازیکن پیشین تیم ملی پرتغال و سرمربی فعلی استقلال روی کاور بازی بود. ساپینتو روی نسخه پرتغالی این بازی بود و در کنار وی تصویر پل اسکولز و ادگار داویدز (روی نسخه هلندی) هم برای بازی منتشر می‌شد.