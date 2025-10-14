به گزارش تابناک، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال دستوری که ریاست محترم قوه قضاییه و وزارت دادگستری صادر کرده، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: یکی از این اقدامات، طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر مراکز مشابه برای جلوگیری از گرانفروشی است که از روز گذشته به تعزیرات حکومتی سراسر کشور طی بخشنامه‌ای اعلام و عملیاتی شده است. همچنین، دیروز در تهران، ۱۰ اکیپ گشت مشترک جهت بازرسی و مقابله با گرانفروشی‌های احتمالی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس بازرسی‌هایی که دیروز انجام شد و گزارشی دیشب به من داده شد تخلف از سه فروشگاه زنجیره‌ای کشف شده و پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است. یکی دیگر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعاقب بازرسی روز گذشته بلافاصله نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کرد.