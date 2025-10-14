سیدعلی موسوی عصر روز سهشنبه در خصوص جزییات این تصادف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حادثه حوالی ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز در کیلومتر ۲۰ محور تربتحیدریه به سمت رشتخوار رخ داد.
وی اضافه کرد: در این حادثه، ۲ خودروی پراید و تیبا با یکدیگر برخورد کردند و خودروها دچار آتشسوزی شد.
فرماندار رشتخوار ادامه داد: در این حادثه راننده پراید و یک نفر از سرنشینان آن که هر ۲ نفر مرد و از کارکنان شبکه بهداشت و درمان رشتخوار بودند، در آتش سوختند جان باختند و سرنشین دیگر که همکار بانو این شبکه بود، در لحظه برخورد از خودرو به بیرون پرت و به شدت مصدوم شد.
موسوی گفت: راننده خودرو تیبا نیز در آتش سوخت و جان باخت و تنها مجروح حادثه بلافاصله به بیمارستان امام حسین(ع) تربتحیدریه منتقل شد.
وی افزود: علت این تصادف در دست بررسی است.