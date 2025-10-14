عکس: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار قرار گرفت و پس از بیان سخنان موافقان و مخالفان این طرح، با (۱۵۰) رأی موافق، (۷۳) رأی مخالف و (۹) رأی ممتنع از (۲۳۸) نماینده حاضر در مجلس به دلیل اینکه دو سوم رأی لازم مجلس را کسب نکرد. با دوفوریت آن مخالفت شد.
