کد خبر: ۱۳۳۴۳۳۱
بازدید: ۳

عکس: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار قرار گرفت و پس از بیان سخنان موافقان و مخالفان این طرح، با (۱۵۰) رأی موافق، (۷۳) رأی مخالف و (۹) رأی ممتنع از (۲۳۸) نماینده حاضر در مجلس به دلیل اینکه دو سوم رأی لازم مجلس را کسب نکرد. با دوفوریت آن مخالفت شد.

مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس صحن علنی عکس خبری
