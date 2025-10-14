اسپیس‌ایکس | SpaceX با پرتاب موفق یازدهمین آزمایش موشک غول‌پیکر استارشیپ | Starship بزرگ ترین و قدرتمندترین موشک جهان، از پایگاه استاربیس در ایالت تگزاس به فضا، یک گام به اعزام دوباره فضانوردان به ماه نزدیک شد. استارشیپ از دو بخش تشکیل شده است، بوستر سوپر هِوی (Super Heavy)، یا مرحله اول با ۳۳ موتور رپتور، و بخش بالایی موشک فضاپیمای استارشیپ، یا مرحله‌ دوم که قابلیت حمل ده‌ها تُن محموله یا بیش از صد مسافر را دارد. در این پرتاب، بوستر پس از جدا شدن از بخش بالایی موشک با موفقیت در خلیج مکزیک فرود آمد و فضاپیما پس از رسیدن به مرز فضا، به زمین برگشت و در اقیانوس هند فرود کنترل‌شده انجام داد. در این مأموریت چند فناوری تازه نیز مورد آزمایش قرار گرفت که شامل کاشی‌های مقاوم حرارتی جدید برای بازگشت به زمین، روشن‌سازی مجدد موتورها در فضا، و سیستم رهاسازی محموله با هشت ماهواره‌ شبیه‌سازی‌شده بود. لحظات پرتاب و فرود قدرتمندترین موشک جهان را در تابناک می‌بینید.