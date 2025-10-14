En
باز هم حادثه تلخ ایست قلبی در مدرسه

دانش‌آموز پایه چهارم دبستان دخترانه شیخ صدوق منطقه تبادکان، به دلیل عارضه قلبی در مدرسه جان باخت.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۲۸
512 بازدید

باز هم حادثه تلخ ایست قلبی در مدرسه

به گزارش خبرنگار تابناک از استان خراسان رضوی، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با صدور اطلاعیه‌ای، از درگذشت ناگهانی «زهرا گلمکانی» دانش‌آموز پایه چهارم دبستان دخترانه شیخ صدوق منطقه تبادکان، به دلیل عارضه قلبی در مدرسه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این حادثه تلخ روز گذشته در حین حضور دانش‌آموز در مدرسه رخ داده است. بلافاصله پس از بروز علائم، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام و این دانش‌آموز به بیمارستان رضوی منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های مستمر تیم‌های اورژانس و پزشکی، متأسفانه عملیات احیا موفقیت‌آمیز نبوده و این دانش‌آموز جان خود را از دست داد.

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با ابراز تأثر عمیق از این اتفاق، ضمن تسلیت به خانواده داغدار این دانش‌آموز، اعلام کرد: «این حادثه ناگوار موجب تألم و اندوه شدید در میان جامعه فرهنگیان استان شده است.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، با ابراز همدردی با خانواده محترم این دانش‌آموز، از درگاه خداوند متعال برای آنان صبر و شکیبایی مسئلت نموده و این ضایعه اندوه‌بار را به همکلاسی‌ها، معلمان و خانواده بزرگ فرهنگیان تسلیت می‌گوید.»

این حادثه، بار دیگر اهمیت آمادگی و رسیدگی‌های به‌موقع پزشکی در مراکز آموزشی را یادآور شده و توجه بیش از پیش به سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را ضروری می‌سازد.

