En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسابقه‌ای که جنگ آن را متوقف نکرد؛ نوبیتکس حامی مسابقه دو استقامت ۱۰ کیلومتر

مسابقه دو ۱۰ کیلومتر که قرار بود ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در ورزشگاه آزادی برگزار شود، در پی آغاز جنگ ایران و اسرائیل در همان روز لغو شد.این رقابت اما با چند ماه تأخیر در 23 مهر ماه، در بوستان ولایت تهران برگزار شد و بیش از 700 دونده با ثبت ۵۶۳۵ کیلومتر دویدن جمعی، پیام روشنی دادند: بحران‌ها حرکت را متوقف نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۱۹
| |
218 بازدید

مسابقه‌ای که جنگ آن را متوقف نکرد؛ نوبیتکس حامی مسابقه دو استقامت ۱۰ کیلومتر

 ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، روزی که قرار بود ورزشگاه آزادی میزبان صدها دونده در قالب یک رقابت استقامتی باشد، به نقطه‌ای حساس از تاریخ معاصر گره خورد. همان صبح، آغاز جنگ ایران و اسرائیل فضای کشور را به شدت تحت‌تأثیر قرار داد و مسابقه لغو شد. امید به برگزاری دوباره این رویداد برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد.

چند ماه بعد، در 23 مهرماه ۱۴۰۴، این رقابت ورزشی بالاخره برگزار شد؛ نه در آزادی، بلکه در بوستان ولایت تهران، حضور پرشور دوندگان و علاقه‌مندان نشان داد که فلسفه این مسابقه فراتر از یک تاریخ یا مکان خاص است. صدها ورزشکار در کنار هم دویدند و در مجموع هزاران کیلومتر حرکت جمعی را ثبت کردند؛ حرکتی که به نمادی از تاب‌آوری و امید بدل شد.

مسابقه‌ای که جنگ آن را متوقف نکرد؛ نوبیتکس حامی مسابقه دو استقامت ۱۰ کیلومتر

در بخش مردان، سمیر اقبالی، میلاد رحیمی و مرتضی بیرانوند و در بخش بانوان، پریسا عرب، سمیرا خداترس و یگانه کریم به‌ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

این رویداد با مدیریت باشگاه ورزشی تهران کلاب و با حمایت نوبیتکس، بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل رمزارز در ایران، برگزار شد. نوبیتکس در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، با همراهی این رقابت، تأکید کرد که ارزش‌هایی چون حرکت، امید و پایداری حتی در دل بحران‌ها نیز زنده می‌مانند.  پیامی که در شعار اختصاصی این مسابقه، «بیش از پیش»، بازتاب یافت.

مسابقه‌ای که جنگ آن را متوقف نکرد؛ نوبیتکس حامی مسابقه دو استقامت ۱۰ کیلومتر

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوبیتکس مسابقه دو و میدانی بوستان ولایت تهران
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b7H
tabnak.ir/005b7H