جلسه کادر سرپرستی ایرانی در بحرین

کادر سرپرستی کاروان ورزشی کشورمان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ عصر روز دوشنبه در بدو ورود جلسه ۶ ساعته‌ای با کمیته برگزار کننده بازی‌ها و ثبت نام کننده لیست نهایی داشت.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۱۲
جلسه کادر سرپرستی ایرانی در بحرین

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در نشست کادر سرپرستی کاروان ورزشی کشورمان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با کمیته برگزار کننده بازی‌ها که تا پاسی از نیمه شب نیز به طول انجامید.

کادر سرپرستی اعزامی کمیته ملی المپیک با حضور علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی و معاونین، مدیران بخش‌های مختلف ضمن ثبت نام لیست نهایی نفرات و تیم‌های اعزامی کشورمان به این دوره از بازی‌ها در خصوص ساعت ورود و خروج، حمل و نقل، محل تمرین، محل مسابقات و موارد متعدد دیگر کاروان اعزامی کشورمان هماهنگی‌های نهایی صورت گرفت تا تیم‌های ورزشی کشورمان بدون دغدغه در این آوردگاه مهم حضور یابند.

بحرین کمیته ملی المپیک کاروان ورزشی علیرضا پاکدل
