En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت پرونده دانش‌آموز تنبیه‌شده قزوینی

در پی انتشار خبری مبنی‌بر ضرب و شتم یک دانش‌آموز در قزوین توسط مدیر مدرسه و انتشار خبر ارجاع پرونده تنبیه بدنی دانش‌آموز به هیأت تخلفات اداری، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۰۹
| |
16 بازدید

آخرین وضعیت پرونده دانش‌آموز تنبیه‌شده قزوینی

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا عباسی، در خصوص تنبیه دو دانش‌آموز پایه هشتم یک از مدارس قزوین، اظهار کرد: این اتفاق روز سه‌شنبه ۱۵ مهر رخ داده و هنوز ادعای دانش‌آموز ثابت نشده است!

وی افزود: به‌خاطر خطایی که دانش‌آموز انجام داده بود، برخوردی بین مدیر مدرسه و دانش‌آموز یادشده صورت گرفته که مدیر این بحث را کتمان کرده و گفته تنبیهی انجام نداده است؛ برای همین کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ماجرا تشکیل شده و در صورت اثبات تنبیه از سوی مدیر مدرسه، حتماً در اولین فرصت مطابق قانون رسیدگی به هیئت تخلفات اداری، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اگر دانش‌آموز هم خطایی کرده باشد، باید پاسخگو باشد و با او برخورد شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: این برخورد قانونی می‌تواند منجر به لغو ابلاغ مدیر مدرسه شود؛ حق پیگیری قضایی هم برای والدین دانش‌آموز محفوظ است و موضوع دیه نیز از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.

عباسی با اشاره به اتفاقات ۲۱ مهر گفت: روز دوشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ میز خدمت آموزش و پرورش برپا شد و در پی میز خدمت، عمو و پدر دانش‌آموز یادشده به آموزش و پرورش مراجعه کردند؛ در حالی که جمعیت زیادی در اداره حضور داشتند، کل سیستم آموزش و پرورش را زیر سؤال بردند. من گفتم «آیا گفته‌اید که دانش‌آموز شما مرتکب چه خطایی شده است؟» البته این سخن من توجیه خطای مدیر نیست. بعد از سخن من، عموی دانش‌آموز گفت: «اصلاً هر کاری کرده باشد».

وی ادامه داد: پس از این ماجرا، پلیس ۱۱۰ به اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین آمد و از دفتر حراست اداره با پدر دانش‌آموز {تنبیه‌شده}تماس گرفت و گفت که از آنان شکایت شده و باید به کلانتری بروند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: مأمورانی که با والدین دانش‌آموز تماس گرفته بودند، حین مراجعه‌ی پدر و عموی دانش‌آموز در کلانتری حضور نداشتند و مأموران حاضر در کلانتری، چون از ماجرا اطلاعی نداشتند به پدر و عموی دانش‌آموز گفته بودند که ما شما را احضار نکرده‌ایم؛ همین موضوع باعث شده بود والدین دانش‌آموز این اتهام را به آموزش و پرورش وارد کنند که شما برای این‌که ما را تحت فشار قرار دهید عنوان کلانتری را جعل کردید، در حالی که تمامی فیلم‌ها و تماس‌ها موجود است.

عباسی در پاسخ به این سؤال که "آیا کادر آموزشی مدارس دروس روانشناسی کودک و نوجوان را می‌گذرانند؟ " توضیح داد: معمولاً معلمان اگر در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده باشند، دروس روانشناسی را می‌گذرانند و اگر از طریق ماده ۲۸ جذب شده باشند، در یک جلسه اختصاصی میزان تاب‌آوری آنان توسط روانشناس مورد آزمون قرار می‌گیرد؛ در حین خدمت نیز کارگاه‌های آموزشی ضمن خدمت برگزار می‎شود ولی آزمایش‌های ادواری روان در طول خدمت انجام نمی‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ضرب و شتم دانش‌آموز قزوین آموزش و پرورش مدارس
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تنبیه شدید دانش‌آموز به دست مدیر به‌خاطر یک شوخی
دستور پیگیری ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین
عکس: افتتاح پروژه های آموزش و پرورش با حضور رییس جمهور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005b77
tabnak.ir/005b77