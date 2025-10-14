En
نکاتی جالب از تانزانیا حریف امشب تیم ملی؛ آنها خود را ایرانی می‌دانند!

تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز مقابل تانزانیا تیم ۱۰۷ رنکینگ فیفا قرار می‌گیرد. جالب اینکه شماری از ساکنان روستای «بلوچی کائوله» تانزانیا ضمن تاکید بر پیشنیه فرهنگی و اجتماعی خود، بر اصالت ایرانی بودنشان تاکید کردند.
نکاتی جالب از تانزانیا حریف امشب تیم ملی؛ آنها خود را ایرانی می‌دانند!

نکته جالب دوستانه ایران و تانزانیا اینکه حدود یک دهه پیش خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد مبنی بر اینکه شماری از ساکنان روستای «بلوچی کائوله» تانزانیا ضمن تأکید بر پیشنیه فرهنگی و اجتماعی خود، بر اصالت ایرانی بودن خود صحه گذاشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز، سه‌شنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی مهرماه، به مصاف تیم ملی تانزانیا می‌‎رود. دیداری که در امارات برگزار می‌شود و شاگردان قلعه‌نویی برابر تیمی به میدان می‌روند که که در رده‌بندی فیفا ۸۶ پله پایین‌تر از ایران قرار دارد و از لحاظ ارزش بازیکنان نیز ۱۴ برابر کمتر از ملی‌پوشان ایران است. تیم ملی تانزانیا در رتبه ۱۰۷ رنکینگ فیفا قرار دارد و تیم ملی ایران در این رده‌بندی در جایگاه ۲۱ جهان است. تیم ملی فوتبال ایران ۳۰ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو ارزش گذاری شده و تانزانیا دو میلیون و ۱۸۰ هزار یورو قیمت دارد.

حریف امشب تیم ملی فوتبال ایران، تیم ۲۴ قاره آفریقا در رنکینگ فیفا محسوب می‌شود که یک بازیکن در ۵ لیگ معتبر اروپایی دارد. امبوانا ساماتا در تیم لوآور فرانسه توپ می‌زند. یک بازیکن در سوپرلیگ ترکیه، یک بازیکن در لیگ مالت، یک بازیکن در لیگ ملی انگلیس (سطح پنجم انگلیس) حضور دارند و باقی بازیکنان در لیگ تانزانیا بازی می‌کنند. تانزانیا با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه E مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آفریقا از راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ بازماند.

چهار دیدار دوستانه اخیر تانزانیا با تیم‌های آفریقایی بوده و آخرین دیدار دوستانه آنها با یک تیم غیرآفریقایی به ۱۴ ماه پیش بازمی‌گردد که برابر اندونزی به تساوی بدون گل دست یافتند. حریف تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در ۸ دیدار صاحب سه پیروزی شد؛ تیمی که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ بازی انجام داده و به طور میانگین در هر بازی ۱.۲ امتیاز کسب کرده است. این آمار برای ایران ۹ بازی و میانگین ۱.۵۶ امتیاز بوده است. ایران در پنج بازی آخر خود دو برد، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده و در مقابل تانزانیا یک پیروزی، دو مساوی و دو باخت را ثبت کرده است.

آنها با عدم صعود به جام جهانی، حالا به فکر درخشش در جام ملت‌های آفریقا بوده و به دنبال ساختن تیمی برای آینده هستند. تانزانیا به همراه کنیا و اوگانادا ۳ میزبان مشترک جام ملت‌های ۲۰۲۷ آفریقا به شمار می‌رود. موضوعی که سرمربی این تیم هم عنوان کرده و دیدار با ایران را فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه بازیکنانش دانسته است.

نکاتی جالب از تانزانیا حریف امشب تیم ملی؛ آنها خود را ایرانی می‌دانند!

نکته جالب اینکه حدود یک دهه پیش خبری در رسانه‌های ایران منتشر شد مبنی بر اینکه شماری از ساکنان روستای «بلوچی کائوله» تانزانیا ضمن تأکید بر پیشنیه فرهنگی و اجتماعی خود، بر اصالت ایرانی بودن خود صحه گذاشتند. ساکنان روستای «بلوچی کائوله» در یکی از بخش‌های «تانزانیا» در حالی بر ایرانی بودن خود تأکید کرده‌اند که با نامیدن خود به عنوان «نوادگان سربازان بلوچی» خواستار حفظ اصالت و پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود شده‌اند. «کائوله» یکی از روستا‌های شهر «باگامایو» در تانزانیاست که اقوام ایرانی‌تبار بلوچ پس از مهاجرت به آن و با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی، سال‌ها در این منطقه فعالیت می‌کرده‌اند.

تأکید اهالی این روستا بر اصالت ایرانی خود در حالی است که روابط ایران با مناطق گوناگون تانزانیا به سالیان دور باز می‌گردد. از دیرباز اهالی شیراز با کشتی‌های تجاری خود از «بندر سیراف» در خلیج فارس به سواحل «کنیا»، «تانزانیا» و «مجمع الجزایر کومور» در نزدیکی آب‌های اقیانوس هند سفر کردند و با حضور خود در این سرزمین رونق تجاری، آبادانی و رفاه را در مناطق گوناگون تانزانیا به یادگار گذاشتند. آنها در کنار تجارت و سیاحت، آداب و رسوم و فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی را به مردمان این مناطق منتقل کردند.

امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال تانزانیا روسیه جام جهانی ۲۰۲۶
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
در تانزانیا، زنگبار و تاحدی ماداگاسکار، میشود فرزندان مهاجرین ایرانی را دید که آنها را بعضا شیرازی خطاب میکنند. مذهب اسماعیلی و دین زرتشتی دارند. زبان سواحیلی در بخش هایی نیز رایج است که مشابهتی به گویش های بندرعباس دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
حالا که ریشه ایرانی دارن بهانه قلعه نویی و بازیکنا واسه باختن بهشون جور شد:))))
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
