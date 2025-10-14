نکته جالب دوستانه ایران و تانزانیا اینکه حدود یک دهه پیش خبری در رسانههای ایران منتشر شد مبنی بر اینکه شماری از ساکنان روستای «بلوچی کائوله» تانزانیا ضمن تأکید بر پیشنیه فرهنگی و اجتماعی خود، بر اصالت ایرانی بودن خود صحه گذاشتند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز، سهشنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی مهرماه، به مصاف تیم ملی تانزانیا میرود. دیداری که در امارات برگزار میشود و شاگردان قلعهنویی برابر تیمی به میدان میروند که که در ردهبندی فیفا ۸۶ پله پایینتر از ایران قرار دارد و از لحاظ ارزش بازیکنان نیز ۱۴ برابر کمتر از ملیپوشان ایران است. تیم ملی تانزانیا در رتبه ۱۰۷ رنکینگ فیفا قرار دارد و تیم ملی ایران در این ردهبندی در جایگاه ۲۱ جهان است. تیم ملی فوتبال ایران ۳۰ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو ارزش گذاری شده و تانزانیا دو میلیون و ۱۸۰ هزار یورو قیمت دارد.
حریف امشب تیم ملی فوتبال ایران، تیم ۲۴ قاره آفریقا در رنکینگ فیفا محسوب میشود که یک بازیکن در ۵ لیگ معتبر اروپایی دارد. امبوانا ساماتا در تیم لوآور فرانسه توپ میزند. یک بازیکن در سوپرلیگ ترکیه، یک بازیکن در لیگ مالت، یک بازیکن در لیگ ملی انگلیس (سطح پنجم انگلیس) حضور دارند و باقی بازیکنان در لیگ تانزانیا بازی میکنند. تانزانیا با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه E مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آفریقا از راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ بازماند.
چهار دیدار دوستانه اخیر تانزانیا با تیمهای آفریقایی بوده و آخرین دیدار دوستانه آنها با یک تیم غیرآفریقایی به ۱۴ ماه پیش بازمیگردد که برابر اندونزی به تساوی بدون گل دست یافتند. حریف تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی جاری در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در ۸ دیدار صاحب سه پیروزی شد؛ تیمی که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۰ بازی انجام داده و به طور میانگین در هر بازی ۱.۲ امتیاز کسب کرده است. این آمار برای ایران ۹ بازی و میانگین ۱.۵۶ امتیاز بوده است. ایران در پنج بازی آخر خود دو برد، یک تساوی و دو شکست را تجربه کرده و در مقابل تانزانیا یک پیروزی، دو مساوی و دو باخت را ثبت کرده است.
آنها با عدم صعود به جام جهانی، حالا به فکر درخشش در جام ملتهای آفریقا بوده و به دنبال ساختن تیمی برای آینده هستند. تانزانیا به همراه کنیا و اوگانادا ۳ میزبان مشترک جام ملتهای ۲۰۲۷ آفریقا به شمار میرود. موضوعی که سرمربی این تیم هم عنوان کرده و دیدار با ایران را فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه بازیکنانش دانسته است.
نکته جالب اینکه حدود یک دهه پیش خبری در رسانههای ایران منتشر شد مبنی بر اینکه شماری از ساکنان روستای «بلوچی کائوله» تانزانیا ضمن تأکید بر پیشنیه فرهنگی و اجتماعی خود، بر اصالت ایرانی بودن خود صحه گذاشتند. ساکنان روستای «بلوچی کائوله» در یکی از بخشهای «تانزانیا» در حالی بر ایرانی بودن خود تأکید کردهاند که با نامیدن خود به عنوان «نوادگان سربازان بلوچی» خواستار حفظ اصالت و پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود شدهاند. «کائوله» یکی از روستاهای شهر «باگامایو» در تانزانیاست که اقوام ایرانیتبار بلوچ پس از مهاجرت به آن و با انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی، سالها در این منطقه فعالیت میکردهاند.
تأکید اهالی این روستا بر اصالت ایرانی خود در حالی است که روابط ایران با مناطق گوناگون تانزانیا به سالیان دور باز میگردد. از دیرباز اهالی شیراز با کشتیهای تجاری خود از «بندر سیراف» در خلیج فارس به سواحل «کنیا»، «تانزانیا» و «مجمع الجزایر کومور» در نزدیکی آبهای اقیانوس هند سفر کردند و با حضور خود در این سرزمین رونق تجاری، آبادانی و رفاه را در مناطق گوناگون تانزانیا به یادگار گذاشتند. آنها در کنار تجارت و سیاحت، آداب و رسوم و فرهنگ ناب ایرانی و اسلامی را به مردمان این مناطق منتقل کردند.