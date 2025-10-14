ایران ۲-۰ تانزانیا؛ موتور تیم ملی در آل راشد روشن شد

نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی ایران و تانزانیا با برتری دو گله شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در دومین بازی دوستانه خود در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تانزانیا رفته که این دیدار در نیمه نخست با نتیجه دو بر صفر به سود شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.

دقیقه ۱۷: امیرحسین حسین زاده از روی نقطه پنالتی برای تیم ملی ایران موفق به گلزنی شد. محمد محبی درون محوطه جریمه تانزانیا سرنگون شد و داور این دیدار در سوت خود به نشانه اعلام پنالتی برای ایران دمید تا حسین زاده که مقابل روسیه هم برای تیم ملی گلزنی کرده بود موفق به باز کردن دروازه یعقوب سلیمان شود تا شاگردان قلعه نویی یک بر صفر پیش بیافتند.

دقیقه ۲۶: محمد محبی روی پاس کسری طاهری موفق شد گل دوم را هم به تانزانیا تحمیل کند تا نتیجه دو برابر شود. او با شوتی سرکش از درون محوطه جریمه دروازه سلیمان را گشود تا برتری تیم ملی را تثبیت کند.

دقیقه ۴۰: کسری طاهری به علت مصدومیت از ترکیب تیم ملی خارج شد تا محمد جواد حسین نژاد جایگزین این بازیکن شود.

ترکیب ایران: پیام نیازمند، شجاع خلیل‌زاده، امین حزباوی، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلی‌فر، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، مهدی هاشم نژاد، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده و کسری طاهری(محمد جواد حسین نژاد)

ترکیب تانزانیا: یعقوب سلیمان، پاسکال مسیندو، اسرائل موندا، باکاری موامنیه‌تو، ابراهیم عبدالله، یحیی زاید، نواتوس دیسماس، چارلز ام مومبا، فیصل سالم، پاول پتر، تربین الاریخیا

تیم ملی تانزانیا در حال حاضر در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد و در آخرین دیدارش یک بر صفر مقابل نیجر شکست خورد.

تیم ملی فوتبال ایران جمعه ۲۳ مهرماه در نخستین دیدار دوستانه فیفادی به مصاف روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست را متحمل شد.