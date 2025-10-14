شاگردان امیر قلعه‌نویی امروز در دومین دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهند رفت تا شکست مقابل روسیه را جبران کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در دومین بازی دوستانه خود در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تانزانیا خواهد رفت که ترکیب شاگردان امیر قلعه‌نویی مقابل تیم ملقب به تایفا استارز متفاوت با دیدار با روس‌ها شده است.

با توجه به غیبت علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در این دیدار، امیر قلعه‌نویی دست به تغییرات بیشتری برای این دیدار زد که ترکیب تیم ملی به این شرح است: پیام نیازمند، شجاع خلیل‌زاده، امین حزباوی، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلی‌فر، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، مهدی هاشم نژاد، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده و کسری طاهری

تیم ملی تانزانیا در حال حاضر در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد و در آخرین دیدارش یک بر صفر مقابل نیجر شکست خورد.

تیم ملی فوتبال ایران جمعه ۲۳ مهرماه در نخستین دیدار دوستانه فیفادی به مصاف روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست را متحمل شد.