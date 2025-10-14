شاگردان امیر قلعهنویی امروز، سهشنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی مهرماه به مصاف تیم ملی فوتبال تانزانیا خواهند رفت تا شکست مقابل روسیه را جبران کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران سهشنبه شب و از ساعت ۱۸:۳۰ در دومین بازی دوستانه خود در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تانزانیا خواهد رفت که ترکیب احتمالی شاگردان امیر قلعهنویی در مقابل تیم ملقب به تایفا استارز متفاوت با دیدار با روسها پیشبینی میشود.
با توجه به غیبت احتمالی علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در این دیدار، امیر قلعهنویی ممکن است دست به تغییرات بیشتری هم برای این دیدار بزند که ترکیب احتمالی تیم ملی به این شرح پیشبینی میشود: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، محمدمهدی زارع، میلاد محمدی، دانیال اسماعیلیفر، محمد قربانی، سعید عزتاللهی، مهدی هاشمنژاد، سامان قدوس، محمد محبی و امیرحسین حسینزاده.
تیم ملی تانزانیا در حال حاضر در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد و در آخرین دیدارش یک بر صفر مقابل نیجر شکست خورد.
تیم ملی فوتبال ایران جمعه ۲۳ مهرماه در نخستین دیدار دوستانه فیفا دی به مصاف روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر یک مقابل این تیم شکست را متحمل شد.