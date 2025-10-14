۲۲/مهر/۱۴۰۴
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
آقای وزیر؛ چه خبر از بنزین ۵۰ هزار تومانی؟
عکس: مهمان کراواتی شبکه دو صداوسیما!
به گزارش تابناک ،بهنام صمدی از کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از مهمان کراواتی شبکه دو سیما در صفحه خود منتشر کرد ،بر اساس عرف صداوسیما، مهمانان نباید آستین کوتاه یا کراواتی باشند.
14 October 2025
صداوسیما
مجری صداوسیما
کراوات
ناشناس
|
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
اقلا اسمش و جایگاهش را میگفتین کی هست تعجبه
ناشناس
|
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
زمان انتخابات یا.....از این چیزها در صدا و سیما میبینیم
