En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: مهمان کراواتی شبکه دو صداوسیما!

به گزارش تابناک ،بهنام صمدی از کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از مهمان کراواتی شبکه دو سیما در صفحه خود منتشر کرد ،بر اساس عرف صداوسیما، مهمانان نباید آستین کوتاه یا کراواتی باشند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۹۴
| |
358 بازدید
|
۲

عکس: مهمان کراواتی شبکه دو صداوسیما!

اشتراک گذاری
برچسب ها
صداوسیما مجری صداوسیما کراوات
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش شدید پرسپولیس به اتهام امروز مجری صداوسیما
کاندیدای شاخصی که با لباس کارگری ثبت‌نام کرد/ از نام‌نویسی «آتقی» تا حاشیه‌ « کاندیدای کراواتی»!
«کراوات»، شرط ایران برای نوری مالکی!
واکنش فدراسیون به تمسخر بازیکنان تیم ملی در سیما
تیپ متفاوت مجری زن صداوسیما که گزارشگر ورزشی شد!
چهره‌های ورزشی و مجریان در تدفین مادر میثاقی
انگیزه قتل مجری صدا و سیما از زبان قاتل
چرا کراوات علی دایی مهم است؟
طالبان : کراوات صلیب است و باید از بین برده شود!
واکنش عبدی به تدریس مجری صدا و سیما
طعنه مجری صداوسیما به کشوری که به کیمیا علیزاده شهروندی داد
پاسخ رهبر انقلاب به سوالی درباره «پوشیدن کراوات»
مجری صداوسیما با جناب خان ساز مهاجرت زد
روایت مجری صداوسیما از شکایت حمید رسایی
خنده‌های المیرا شریفی‌مقدم در برنامه زنده صداوسیما
فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله) در موردکراوات
فیلم: حرف‌های جالب مجری صداوسیما درباره پزشکیان
جلوگیری از برگزاری همایش وکلا به دلیل کروات
نقش مجریِ صداسیما در کادر فنی تیم ملی امید!
ممنوعیت کراوات؛ بازگشت عجیب به آرشیو قوانین!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
اقلا اسمش و جایگاهش را میگفتین کی هست تعجبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
زمان انتخابات یا.....از این چیزها در صدا و سیما میبینیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۴ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6s
tabnak.ir/005b6s