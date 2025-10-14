عکس: مهمان کراواتی شبکه دو صداوسیما!

به گزارش تابناک ،بهنام صمدی از کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از مهمان کراواتی شبکه دو سیما در صفحه خود منتشر کرد ،بر اساس عرف صداوسیما، مهمانان نباید آستین کوتاه یا کراواتی باشند.