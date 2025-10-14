En
مرگ دلخراش ۲ کودک پس از خوردن پیتزا در گلستان

چه‌ها پیتزا و بزرگ‌ترها ساندویچ سفارش می‌دهند. پس از صرف غذا، خانواده به منزل بازمی‌گردد. ساعات اولیه صبح روز بعد، مادر هنگام بیدار کردن فرزندان برای رفتن به مدرسه، متوجه می‌شود از دهان یکی از کودکان کف خارج می‌شود و فرزند دیگر نیز بی‌جان بر روی تخت افتاده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۹۰
| |
538 بازدید
|
۵

مرگ دلخراش ۲ کودک پس از خوردن پیتزا در گلستان

حادثه‌ای تلخ در روزهای گذشته رخ داد که در آن ۲ کودک (یک خواهر و یک برادر) جان خود را به‌طرز دلخراشی از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در این وعده، بچه‌ها پیتزا و بزرگ‌ترها ساندویچ سفارش می‌دهند. پس از صرف غذا، خانواده به منزل بازمی‌گردد. ساعات اولیه صبح روز بعد، مادر هنگام بیدار کردن فرزندان برای رفتن به مدرسه، متوجه می‌شود از دهان یکی از کودکان کف خارج می‌شود و فرزند دیگر نیز بی‌جان بر روی تخت افتاده است.

با تماس فوری مادر، مأموران اورژانس در محل حاضر شدند اما هر ۲ کودک پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته بودند.

مغازه پلمب و تحقیقات قضایی برای کشف علت دقیق مرگ آغاز شده است.

مرگ کودک پیتزا اورژانس پلمپ گلستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
3
پاسخ
لعنت به کسانی که با فروختن مواد غذائی بی کیفیت و فاسد جان مردم را به خطر می اندازن اعدام مقصرین
الان این بچه ها چه گناهی داشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
2
1
پاسخ
شاید یکی در منزل پیتزاها رو مسموم کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
پیتزا تو مغازه خوردن توخونه مسموم شدن چه خنده دار
وضعیت بهداشت در رستورانها افتضاحه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
2
1
پاسخ
قطعا قتل عمد است و هر کی اینکار رو کرده از اهل همان خانه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
چرا حرف الکی میزنی اینا بیرون غذا خوردن مگه علم غیب داری پدر و مادر را متهم میکنی
