مرگ دلخراش ۲ کودک پس از خوردن پیتزا در گلستان

حادثهای تلخ در روزهای گذشته رخ داد که در آن ۲ کودک (یک خواهر و یک برادر) جان خود را بهطرز دلخراشی از دست دادند.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در این وعده، بچهها پیتزا و بزرگترها ساندویچ سفارش میدهند. پس از صرف غذا، خانواده به منزل بازمیگردد. ساعات اولیه صبح روز بعد، مادر هنگام بیدار کردن فرزندان برای رفتن به مدرسه، متوجه میشود از دهان یکی از کودکان کف خارج میشود و فرزند دیگر نیز بیجان بر روی تخت افتاده است.
با تماس فوری مادر، مأموران اورژانس در محل حاضر شدند اما هر ۲ کودک پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته بودند.
مغازه پلمب و تحقیقات قضایی برای کشف علت دقیق مرگ آغاز شده است.