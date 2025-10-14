En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا پزشکیان «استاندارد» است؟

شاید با دیدن این عکس اولین سوالی که به ذهنتان رسیده این باشد که آیا رئیس‌جمهور کشورمان استاندارد است؟
کد خبر: ۱۳۳۴۲۷۳
| |
780 بازدید
|
۱۲
آیا پزشکیان «استاندارد» است؟

در بخش استانداردهای بین‌المللی رئیس دولت باید که از جهان و مناسباتش شناخت کافی داشته باشد و بتواند بر اساس مذاکره و تعامل سازنده با دیگر کشورها چرخ مملکت را بچرخاند. معیارهای عملکردی رئیس‌جمهور استاندارد با نتیجه گرفتن ملموس و قابل سنجش در دوران مسئولیت قابل پیگیری است.

شاید با دیدن این عکس اولین سوالی که به ذهنتان رسیده این باشد که آیا رئیس‌جمهور کشورمان استاندارد است؟ یک لحظه صبر کنید منظور، آن استاندارد مربوط به لوازم خانه و ابزارآلات و عوامل فنی و مهندسی نیست.

 سوال این است که آیا مسعود پزشکیان بر اساس شاخص‌ها و معیارهای استاندارد یک رئیس‌جمهور موفق به دریافت چنین گواهینامه‌ای می‌‌شود یا نه؟ حواسم هست که ممکن است مطرح کردن این سوال کمی کودکانه به نظر برسد. چراکه وقتی درباره چنین سطحی از مقام سیاسی صحبت به میان می‌آید توقع این است که فرد مورد نظر حتما و حکما در آسمان بالاتری از این اتفاقات پیش پا افتاده سیر کند.

ضمن اینکه در ساختار سیاسی ایران قبل از آنکه کسی بتواند در مقام انتخاب قرار بگیرد باید که از هفت‌خان رستم بگذرد. حالا تصور کنید ملت همیشه در صحنه قرار باشد بر اساس شاخص‌های استاندارد پای صندوق بروند. ویژگی‌ یک رئیس‌جمهور استاندارد اول از همه توان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. دوم اینکه رئیس‌جمهور استاندارد باید که برنامه داشته باشد، برنامه‌ای اجرایی مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده. در مرحله بعد رئیس‌جمهور باید با ساختار حکمرانی و قانون اساسی آشنایی داشته باشد و اگر قرار است گر‌ه‌ای از کار فروبسته ملت بگشاید با شناخت از همین ساختار بگشاید.

چهارم اینکه رئیس‌جمهور باید توان هماهنگی بین نهادهای مختلف را داشته باشد و بتواند با وفاق قضایا را حل و فصل کند. ذکر این نکته ضروری است که وفاق یک عمل بده‌بستانی است، یعنی اصولاً نمی‌شود که وفاق تنها از یک زاویه اتفاق بیفتد. اصلاً فارغ از بحث استاندارد کاسه آن جایی رود که باز آید قدح. در مرحله بعدی از استاندارد‌های یک رئیس‌جمهور به شاخص‌های شخصیتی می‌رسیم.

بر اساس این شاخص‌ها رئیس‌جمهور اولاً باید در گفتار و عمل صادق باشد و شفاف عمل کند. ثانیاً در برابر خواسته‌های مردم پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشد. ثالثاً اینکه در ارتباط انسانی با مردم و منتقدانش متواضع باشد و به قانون احترام بگذارد. در بخش دیگری از استانداردهای یک رئیس‌جمهور به دانش و بینش تحلیلی و قدرت پیش‌بینی روندها می‌رسیم؛ معیاری که ممکن است با کمک گرفتن از نخبگان و دانشگاه‌یان قابل تحقق باشد.

مهم‌تر از آن اینکه این استفاده تنها در مقام حرف نماند و به مرحله تحقق برسد. معیار دیگری که از الزامات یک رئیس‌جمهور استاندارد است توان ارتباط موثر با رسانه‌ها و مردم است و رئیس‌جمهور باید با زبان روشن و بدون لکنت و ابهام و صادقانه گفت‌وگو کند و ظرفیت پذیرش انتقاد‌ها را داشته باشد. او با این کار می‌تواند برای ملتی الهام‌بخش باشد و بین مردم و نهادهای حکومتی اعتمادسازی کند.

در بخش استانداردهای بین‌المللی رئیس دولت باید که از جهان و مناسباتش شناخت کافی داشته باشد و بتواند بر اساس مذاکره و تعامل سازنده با دیگر کشورها چرخ مملکت را بچرخاند. معیارهای عملکردی رئیس‌جمهور استاندارد با نتیجه گرفتن ملموس و قابل سنجش در دوران مسئولیت قابل پیگیری است. این به این معنی است که شاخص مورد نظر بعد از دوره مسئولیت امکان سنجش دارد. چراکه در مقام حرف همه مردم می‌توانند شاخص‌های کلان اقتصاد، عدالت اجتماعی، آموزش، آزادی، بهداشت، محیط زیست و... را رشد دهند و... حال شما بگویید آیا مسعود پزشکیان می‌تواند رئیس‌جمهور استانداردی باشد؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
استاندارد مسعود پزشکیان رئیس جمهور استاندار بین المللی شاخص خبر فوری
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرخش عجیب شریعتمداری در مقابل رئیس جمهور!
عکس: پزشکیان در لباس سفید اورژانس
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
تصاویر بازدید پزشکیان از ستاد قرارگاه مرکزی کربلا
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
دستور پزشکیان در زمینه مبارزه با مواد مخدر
گزارش سفر پزشکیان به اردبیل
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
پزشکیان به تاجیکستان و روسیه می‌رود
آقای رئیس جمهور بنزین در حال تمام شدن است؛ برگردید
واکنش رئیس جمهور به احترام نظامی یک سردار
تصاویری از پزشکیان و دخترش به مناسبت روز پدر
حکم پزشکیان برای شهرام یزدانی
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
پزشکیان: به‌جای حل مشکل به دنبال تغییر افراد هستیم
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
پرچم آمریکا از کف حیاط دولت ایران جمع شد
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
شب به خیر
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
3
10
پاسخ
رییس جمهور قبلی استاندارد بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
نه تنها‌استاندارد بود بلکه معجزه هزاره سوم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
چی بگم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
6
پاسخ
بهتر بود می نوشتی آیا پزشکیان کلاه استانداردی هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
3
5
پاسخ
متاسفانه پزشکیان به اسم وفاق
واداد
دولت دوم رئیسی شد.
علي
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
4
2
پاسخ
متاسفانه اين رييس جمهور نه تنها هيجيك از شاخص هاي مورد اشاره شما را ندارد بلكه اساسا بدليل دانش بسيار كم وقاطيت در تصميم كيري وعدم دانش ديبلماتيك در مناسبات بين المللي ودها ايراد ديكر اصلا كزينه مناسبي براي اين مقام نيست تنها وجهي از شخصيت اين فرد كه انرا خودش وديكران برجسته ميكردند فارغ از امور تخصصي بلكه اخلاقي اين بود كه ايشان صداقت دارد وبا مردم روراست است كه كاملا مشخص شد كه او بهيجوجه جنين خصوصيتي ندارد وصداقت وراستكويي با اعمال وكفتار او فرسنكها فاصله دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
4
پاسخ
چه توقع هایی داری !! تا حالا کدومشون استاندارد بودند که این یکی باشه؟ نکنه منظورت از استاندارد رییسی یا نابغه هزاره سومه!؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
2
پاسخ
مثل احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
6
پاسخ
چی این کشور استاندارد هست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
معمولا وقتی اوضاع منزل شدیدا بحرانی است پدر یا مادر خونه رقتارهای نامتعلرف زیادی انجام می دهند حتی غیر ارادی...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۴ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6X
tabnak.ir/005b6X