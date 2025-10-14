مجلس مسیر عقلانیت را در CFT انتخاب کرد/کش دادن آن به نفع کشور نبود

نماینده مردم اردکان در مجلس معتقد است که تصمیم مجلس برای مخالفت با دو فوریت عدم ارائه اسناد CTF به FATF، تصمیم درستی بود چرا که کش دادن این موضوع به نفع کشور نبود.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره رد دو فوریت عدم ارائه اسناد CFT به FATF اظهار داشت: این موضوع جدید کشور نیست، بلکه حدود ۱۰ سال پیش در مجلس تصویب شده و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. دولت‌ها و افراد مختلف در این مدت نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند و کارشناسان نیز در خصوص نقاط مثبت و منفی آن اظهار نظر کرده‌اند.

طولانی شدن بررسی CTF منجر به تکانه های منفی در اقتصاد کشور شده است

وی افزود: بعد از این چند سال انتظار، این معاهده بالاخره تصویب شد. طولانی شدن این روند باعث ایجاد تکانه‌های منفی در اقتصاد شده است. واقعیت این است که هر روز اخبار مرتبط با CFT منتشر می‌شود و تاثیرات آن را در بازار شاهد هستیم. ممکن است عضوی در مجمع تشخیص مخالف این موضوع باشد، همه اینها به اصطلاح گل خودی به حساب می آیند. حوزه اقتصادی کشور نیز به حدی حساس و تاثیرپذیر است که این موارد روی آنها تاثیرات منفی می گذارد.

پوردهقان با اشاره به اهمیت واقع‌بینانه نسبت به آثار این معاهده، تصریح کرد: نباید درباره اثرات پذیرش CTF اغراق کنیم و نه اینکه آن را دست‌کم بگیریم. امضای این معاهده به معنای کاهش یک‌باره نرخ‌ها یا بهبود فوری قدرت خرید مردم نیست، اما این یک معاهده بین‌المللی است و اکثر کشورها عضو آن هستند. منزوی ماندن ما نه تنها منطقی نیست بلکه فرصت‌های تعامل اقتصادی و سیاسی را محدود می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون که تصمیم‌گیری انجام شده، باز کردن دوباره نکات منفی که طی هفت تا هشت سال گذشته بررسی و کارشناسی شده است ضرورتی ندارد. البته برخی از موارد این معاهده برای ما چالش‌برانگیز است؛ به‌ عنوان مثال تعریف تروریسم در CFT و پالرمو با تعریف ما متفاوت است که لازم است با کشورهای عضو مذاکره و این اختلاف‌ها حل شود.

کش دادن CFT به نفع کشور نبود

این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظرم تصمیم مجلس برای مخالفت با دو فوریت، تصمیم درستی بود. کش دادن این موضوع و رای دادن به دو فوریت عدم ارائه اسناد CFT به FATF به نفع کشور نبود. وظیفه دولت است که اکنون با کارشناسی دقیق، مسائل را با FATF و سایر کشورهای عضو بررسی کرده و راهکارهای لازم را اجرا کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: ما باید پس از حدود نیم قرن مشخص کنیم که چه سیاستی در قبال جامعه جهانی در پیش خواهیم گرفت؛ آیا انزوای تحمیل‌شده را ادامه خواهیم داد یا با حضور فعال و ایده‌پردازی در کنفرانس‌ها و معاهدات بین‌المللی، به تعامل و خروج از انزوا روی خواهیم آورد.

پوردهقان افزود: این تصمیم مجلس درست بود، هر چند که پس از آن، برخی مخالفان تاکید کردند که موضوع به یک فوریت تبدیل شود تا رأی بیاورد، اما عقلانیت در تصمیم‌گیری و کارشناسی دقیق باید اولویت داشته باشد.

به گزارش تابناک، معاهده CFT، که بخشی از لوایح FATF و مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم است، سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده بود و بررسی آن به تعویق افتاده بود. اخیراً این معاهده در مجمع تصویب شد، اما پیش از آن، برخی نمایندگان مجلس یک طرح دو فوریتی برای عدم ارائه اسناد CFT به FATF آماده کردند که این دو فوریت در مجلس رأی نیاورد.

گفتگو: سجاد دهقانی