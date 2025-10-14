تصادف مرگبار در فسا

به گزارش تابناک به نقل از مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا؛ مجتبی نوح‌پیشه اظهارکرد: این حادثه تلخ صبح امروز، در اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه کامیون در محور فسا - نوبندگان رخ داد.

وی افزود: در این سانحه، هر پنج سرنشین خودروی پژو که همگی از کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا بودند، در محل حادثه جان باختند؛ راننده کامیون نیز در این سانحه مصدوم شد.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی فسا با تقدیر از خدمات این کادر خدوم بهداشت و درمان، اعلام کرد که عوامل امدادی اورژانس ۱۱۵ فسا بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند، اما به دلیل شدت برخورد، امکان نجات جان سرنشینان خودروی سواری میسر نشد.

نوح‌پیشه بر لزوم رعایت نکات ایمنی و احتیاط بیشتر رانندگان در جاده‌ها به‌ویژه محورهای بین‌شهری تاکید کرد.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد.

