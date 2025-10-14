En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عذرخواهی جهانبخش از مدافع روسیه

کاپیتان تیم ملی ایران از مصدومیت ملخین ابراز تاسف کرد و گفت امیدوارم او به سرعت بهبود یابد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۶۶
| |
4 بازدید
عذرخواهی جهانبخش از مدافع روسیه

به گزارش تابناک؛ علیرضا جهانبخش، هافبک تیم ملی ایران، در مورد مصدومیت ویکتور ملخین، مدافع تیم ملی روسیه در جریان بازی با ایران با آن مواجه شد، با اسپورت اکسپرس صحبت کرد.

بازیکن ایرانی درباره این صحنه گفت: در ابتدا، به نظر می‌رسید ملخین دور است و من هرگز انتظار نداشتم که او اینقدر به توپ نزدیک باشد. وقتی پریدم، صادقانه بگویم، آمدن او را ندیدم. من در طول بازی از او عذرخواهی کردم. این یک حادثه ناگوار بود و من بسیار متاسفم که او مصدوم شد. امیدوارم او به سرعت بهبود یابد و به زودی به زمین برگردد. برای او بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا جهانبخش کاپیتان هافبک ویکتور ملخین مصدومیت تیم ملی روسیه
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراض شدید مجری تلویزیون به حرکت جهانبخش
شوک بزرگ به گل محمدی
شباهت ضربه بروسلی و جهانبخش به بازیکن روسیه + عکس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۷ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005b6Q
tabnak.ir/005b6Q