عذرخواهی جهانبخش از مدافع روسیه

به گزارش تابناک؛ علیرضا جهانبخش، هافبک تیم ملی ایران، در مورد مصدومیت ویکتور ملخین، مدافع تیم ملی روسیه در جریان بازی با ایران با آن مواجه شد، با اسپورت اکسپرس صحبت کرد.

بازیکن ایرانی درباره این صحنه گفت: در ابتدا، به نظر می‌رسید ملخین دور است و من هرگز انتظار نداشتم که او اینقدر به توپ نزدیک باشد. وقتی پریدم، صادقانه بگویم، آمدن او را ندیدم. من در طول بازی از او عذرخواهی کردم. این یک حادثه ناگوار بود و من بسیار متاسفم که او مصدوم شد. امیدوارم او به سرعت بهبود یابد و به زودی به زمین برگردد. برای او بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.