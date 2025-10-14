En
SoftBank صنعت رباتیک ABB را در دست می‌گیرد

شرکت SoftBank با خرید بخش رباتیک ABB به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار، مسیر تحول دیجیتال در صنایع مختلف را هموار کرده است. این معامله نشان می‌دهد که رباتیک و هوش مصنوعی، به سرعت در حال تغییر چهره صنعت جهانی هستند.
SoftBank صنعت رباتیک ABB را در دست می‌گیرد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در یک تحول بزرگ در صنعت رباتیک، شرکت ژاپنی SoftBank با خرید بخش رباتیک شرکت سوئیسی ABB به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار، گامی مهم در جهت پیشبرد فناوری‌های نوین در صنعت برداشته است. این قرارداد که در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵ امضا شد، نشان‌دهنده تمایل SoftBank به گسترش فعالیت‌های خود در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی است.

بخش رباتیک ABB که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۳ میلیارد دلار فروش داشته و ۷۰۰۰ نفر را به کار گرفته است، به دلیل کاهش سودآوری و فروش در این بخش، تصمیم به فروش آن گرفت. این اقدام در راستای استراتژی جدید ABB تحت رهبری مدیرعامل جدید، Morten Wierod، صورت گرفته است.

مدیرعامل SoftBank، Masayoshi Son، با اشاره به این که این خرید، ترکیب تخصص صنعتی ABB با توانایی‌های SoftBank در زمینه هوش مصنوعی و محاسبات نسل جدید را ممکن می‌سازد، اظهار امیدواری کرد که این همکاری به پیشرفت رباتیک هوشمند و تحول دیجیتال در صنایع مختلف منجر شود.

این قرارداد که انتظار می‌رود تا اواسط یا اواخر سال ۲۰۲۶ نهایی شود، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده صنعت رباتیک و استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای صنعتی داشته باشد.

