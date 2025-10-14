به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در تازهترین دستاورد علوم عصبی و نانوفناوری، تیمی از مهندسان و محققان دانشگاه UMass Amherst در ایالات متحده نورونی مصنوعی طراحی کردهاند که میتواند ورودیهای نوری و الکتریکی را همزمان دریافت و پردازش کند. این نورون با ترکیب اجزای فوتونیکی میکرومقیاس و مسیرهای الکترونیکی، عملکردی نزدیک به نورونهای طبیعی دارد و میتواند به شبکههای عصبی زنده متصل شود.
یکی از مشکلات اصلی فناوریهای قبلی، نیاز به مبدلهای جداگانه برای سیگنالهای نوری و الکتریکی بود که سرعت پردازش و مصرف انرژی را محدود میکرد. نورون جدید این محدودیت را برطرف کرده و میتواند در محیطهای آزمایشگاهی و تراشههای نورومورفیک، عملکرد بهینهای ارائه دهد.
این پروژه توسط گروه تحقیقاتی مهندسی برق و علوم عصبی دانشگاه UMass Amherst انجام شده و نتایج آن در مقالهای علمی منتشر شده است. محققان امیدوارند با توسعه این نورونها، زمینه برای پردازشگرهای کممصرف و سریعتر، رابطهای پیشرفته مغز–ماشین و فناوریهای درمانی عصبی فراهم شود.
با توجه به موفقیت اولیه، مرحله بعدی تحقیقات، آزمایش نورونها در شبکههای بزرگتر و ارزیابی کاربرد آنها در مسائل عملی مانند تشخیص الگو و بینایی کامپیوتری خواهد بود.