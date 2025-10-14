طلای جهانی بار دیگر رکورد زد

بهای جهانی طلا روز سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ با رسیدن به ۴،۱۷۶ دلار در هر اونس رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

بهای جهانی طلا روز سه‌شنبه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ با رسیدن به ۴،۱۷۶ دلار در هر اونس رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

به گزارش تابناک؛ از ابتدای سال تاکنون قیمت طلا حدود ۵۸ درصد رشد داشته که علت آن را می‌توان در افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه به ETFهای طلا و تشدید نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی دانست.

هم‌زمان نقره نیز با رشد ۱.۱ درصدی به ۵۳.۱۳ دلار رسید و رکورد تازه‌ای زد، در حالی که پلاتین و پالادیوم نیز افزایش قیمت داشتند.

تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، همچنین نگرانی‌ها درباره تعطیلی دولت فدرال آمریکا تقاضا برای دارایی‌های امن را بالا برده و از صعود طلا حمایت کرده است.