جدیدترین رنکینگ جهانی تنیس روی میز

به گزارش تابناک؛ فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رده‌بندی بازیکنان این رشته طی هفته گذشته را منتشر کرد.

در این رنکینگ نوشاد عالمیان با پنج پله سقوط در رده ۸۷ ایستاد، بنیامین فرجی جایگاه ۱۳۷ را حفظ کرد و نوید شمس همچنان در رده ۱۶۰ قرار گرفت. نیما عالمیان نیز بدون تغییر جایگاه در رده ۱۶۳، امیرحسین هدایی در رده ۲۲۴ و امیرمهدی کشاورزی با دو پله در رده ۳۱۱ ایستادند.

در بخش بانوان شیما صفایی با یک پله صعود در رده ۱۸۱ قرار گرفت و ندا شهسواری با ۲ پله صعود در رده ۲۴۷ و الینا رحیمی با یک پله صعود در رده ۲۷۰ قرار گرفتند.