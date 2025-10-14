En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
امید در اوج تحریم

گنج ۱۰۰ میلیارد دلاری در دل ایران/ کشفی که ۲۵ سال گاز تهران را تأمین می‌کند

در روز‌هایی که از ناترازی گاز و کمبود انرژی سخن بسیار است، مخزن گازی پازن با ذخایر قابل توجهی از گاز شیرین در عمق ۴۶۰۰ متری زمین کشف شده؛ ظرفیتی که در صورت حمایت و سرمایه‌گذاری به‌موقع، می‌تواند تراز گازی کشور را به تعادل بازگرداند.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۲۶
| |
2072 بازدید
|
۱۸

گنج ۱۰۰ میلیارد دلاری در دل ایران/ کشفی که ۲۵ سال گاز تهران را تأمین می‌کند

در روزهایی که اقتصاد ایران زیر سایه کسری انرژی، ناترازی گاز و هشدارهای پیاپی درباره افت تولید قرار دارد، خبر کشف میدان گازی عظیم «پازن» بار دیگر نگاه‌ها را به ظرفیت‌های فراموش‌شده بخش انرژی کشور جلب کرده است؛ ظرفیتی که در صورت حمایت دولت و تسهیل مسیر بهره‌برداری، می‌تواند به برگ برنده‌ای در امنیت انرژی ایران بدل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، روز گذشته، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حضور خبرنگاران از کشف دومین مخزن گازی در میدان پازن خبر داد؛ مخزنی که برآورد می‌شود با ذخیره ۲۹ هزار میلیارد فوت مکعب گاز شیرین، یکی از بزرگ‌ترین میادین مستقل خشکی در کشور باشد. به گفته او، حفاری چاه دوم این میدان تا عمق نهایی ۴۶۰۰ متر انجام شده؛ عمقی که حدود ۸۰۰ متر بیشتر از چاه اول پازن است که حدود ده سال پیش حفر شده بود.

مصرف گازی ۲۵ ساله شهر تهران 

مدیر اکتشاف این کشف را نه فقط یک دستاورد فنی، بلکه گامی استراتژیک برای تأمین پایدار گاز کشور توصیف کرده است. بر اساس داده‌های فنی، میدان پازن قادر است به مدت ۵۰ سال، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید کند؛ ظرفیتی که معادل تأمین گاز شهر تهران برای ۲۵ سال است و از نظر حجم، برابر با مصرف روزانه چهار استان کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر برآورد می‌شود.

میدان گازی پازن نخستین بار در دهه ۱۳۸۰ شناسایی شد و در آن زمان ذخایر آن ۱۹ تریلیون فوت مکعب گاز و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت برآورد شد. با حفاری چاه دوم در سال جاری، حجم ذخایر گازی این میدان ۱۰ تریلیون فوت مکعب دیگر افزایش یافته است و بر اساس ارزیابی کارشناسان، حفاری چاه سوم نیز می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی از نفت و گاز را آشکار کند.

نکته مهم آن‌که گاز پازن از نوع گاز شیرین و نفت آن سبک است؛ عاملی که علاوه بر تسهیل فرآیند فرآورش، ارزش اقتصادی بالایی برای این میدان ایجاد می‌کند. بر اساس اعلام مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، هزینه حفاری چاه‌های خشکی در این منطقه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار و در چاه‌های دریایی حدود ۳۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پازن، نقطه امیدی برای جبران ناترازی گاز

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در صورت سرمایه‌گذاری و حمایت مؤثر دولت، میدان گازی پازن می‌تواند به یکی از مؤثرترین پروژه‌ها در تعدیل ناترازی گاز کشور تبدیل شود. ناترازی‌ای که در سال‌های اخیر، هم بخش خانگی و هم صنایع بزرگ کشور را با چالش مواجه کرده و تداوم آن می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند.

گنج ۱۰۰ میلیارد دلاری در دل ایران/ کشفی که ۲۵ سال گاز تهران را تأمین می‌کند

۱۰۰ میلیارد دلار در دل پازن

برآوردها نشان می‌دهد ارزش گاز کشف‌شده در میدان پازن با احتساب قیمت متوسط ۳۰ سنت برای هر مترمکعب، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. با این حال برای راه‌اندازی و توسعه کامل این میدان در بازه زمانی ۴۰ ماهه، به حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است.

بنابراین اجرای به‌موقع این طرح و تأمین منابع مالی آن می‌تواند گامی عملی برای کاهش وابستگی کشور به واردات گاز و جلوگیری از قطع گاز صنایع در زمستان باشد.

توسعه میادین جدید، نیازمند تصمیم قاطع و حمایت دولت

تجربه‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از طرح‌های بزرگ نفت و گاز کشور به دلیل پیچیدگی‌های مالی و اداری، در مرحله اجرا با تأخیر مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، حمایت دولت در قالب تسهیل مجوزها، تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و استفاده از توان پیمانکاران داخلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع بهره‌برداری از این میدان داشته باشد.

به‌ویژه آنکه گاز شیرین پازن، نه‌تنها قابلیت تزریق مستقیم به شبکه سراسری را دارد، بلکه می‌تواند در صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی و تولید برق نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ موضوعی که ارزش افزوده چندبرابری برای کشور به همراه خواهد داشت.

فرصتی که نباید از دست برود

میدان گازی پازن، با ذخایر عظیم و موقعیت جغرافیایی مناسب، می‌تواند یکی از پروژه‌های کلیدی در بازتعادل انرژی ایران باشد. تحقق این هدف، نیازمند عزم جدی دولت، همکاری شرکت ملی نفت و حضور فعال بخش خصوصی است. در صورتی که این پروژه طبق برنامه در مدت ۴۰ ماه و یا حتی زودتر به بهره‌برداری برسد، ایران می‌تواند نه‌تنها از شدت ناترازی گاز بکاهد، بلکه می‌توان در آینده نزدیک به صادرکننده پایدار گاز در منطقه تبدیل شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان گازی میدان پازن تولید گاز ناترازی گاز
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
14
پاسخ
اول باید از ذخایری استفاده شود که مشترک با کشورهای عربی خلیج فارس هستند و آنها سهم ما را هم استخراج می کنند و می فروشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
ما کرسنت یادمون نمی رود
تابناک
مناظره چی شد
جلیلی بیا بیرون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
بنده تقریبا کل کشورهای جهان را سفر کردم
در جهان فقط یک کشور هست که اگر بقیه کشورهای جهان همگی نابود شوند
باز قادر به ادامه حیات و زندگی هست
و آن ایران است
یک کشور همه چی تموم
هم بیابان هم قله و برف
هم ساحل هم بیابان
هم معدن و هم کشاورزی و شیلات
هم نفت و هم گاز و هم زغال سنگ
خداوند نعمت را بر ما تمام و کمال بخشیده
اما نمی دانم چرا وضع مردم اینطور است؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
3
3
پاسخ
شب که می خوابی، مواقعی که همه جا ساکت
سرت روی بالش بگذار و با دقت گوش بده
می شنوی؟
این صدا
صدای نفت و گاز است!!!
ایران مثل یک تخته روی اقیانوسی از نفت و گاز شناور است.
mmm
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
5
8
پاسخ
جالبه.. دقت کنید این میدان پازن کجا کشف شده اما نقشه مصرفش برا تهرانه !!!!!!!
همه ایران شده فقط تهران... متاسفم برا مسئولین استانهای دیگه و نمیتونن حق استانشونو زنده کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
معادل مصرف تهران را گفتن تا متوجه حجم گاز بشین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
صد ساله که تهران و کویر مرکزی ایران کل ثروتها و منابع بقیه کشور را داره میبلعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
اگر تا 25 سال دیگه به بهره برداری برسد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
گاز زیر زمین به چه کار میاد؟ پول ساخت پالایشگاه رو دارین یا تکنولوژیش رو؟
ناشناس
|
Denmark
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
0
پاسخ
ایندگان بما چه. ما باید بفکر این باشیم هر چه زودتر جیبمان را پر کنیم. این اموال دم دست هستند و باید هرچه زودتربپول تبدیل شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
1
0
پاسخ
حالا چرا تهران ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
متن را بخوان
معادل سازی مصرف منظورش بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
5
پاسخ
منابع مشترک رو ببخشید به عربها بعد از منابع داخلی برای ناترازی استفاده کنید!! آقا نمیتونید برید بذارید کسی که میتونه بیاد امور رو اداره کنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
خبر خوش برای مسولین و آقازاده‌ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
0
2
پاسخ
کاش کشف نمیشد و می موند برای آیندگان ...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۰ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005b5m
tabnak.ir/005b5m