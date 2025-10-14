En
اسرائیل باز هم به غزه حمله خواهد کرد

شهروندان غزه اکنون و همچنان در انتظارند که آینده حیات آنها در غزه چگونه خواهد شد؟
کد خبر: ۱۳۳۴۲۱۵
| |
1068 بازدید

اسرائیل باز هم به غزه حمله خواهد کرد

پاسخ به این پرسش را نه ترامپ و نه نتانیاهو می‌دهند و اغلب دولت‌های عربی منطقه نیز اگر چه از اجرای آتش بس در غزه خوشحالند، اما مردم مسلمان سراسر خاورمیانه همچنان با تردید حتی به آینده نزدیک پس از آتش‌بس می‌نگرند. زیرا تا نتانیاهو و ترامپ دست در دست هم دارند، باور صلح و آرامش در سراسر خاورمیانه همچنان در حد انتظار باقی خواهد ماند!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ خاورمیانه از نگاه تاریخی سرزمین تاریخی است که به طور مستمر انواع و اقسام بحران‌ها و جنگ و تخریب را تجربه کرده است. باور به جنگ و کشتار همواره تهدید مستمر رژیم صهیونیستی از آغاز دولت آن تا امروز بوده و ادامه دارد.

امروز «نتانیاهو» نخست وزیر دولتی است که هیچ قاعده و عرف اخلاقی در جهان امروز را رعایت نمی‌کند. فلسطینیان را چنان کشتار می‌کند که گویا به هیچ احدی در عالم پاسخگو نیست. خاورمیانه اکنون بستر باز و گسترده از مفهوم صهیونیسم نژاد برتر شده است!

اما در سراسر جهان ملت‌ها با اعتراض علیه دولت نژادپرست اسرائیل، خواهان توقف جنایات ضدبشری در سراسر فلسطین اشغالی شده‌اند.

ترامپ ادامه این اعتراض‌های فراگیر در سراسر جهان از سوی ملت‌ها را خطرناک می‌داند و می‌خواهد هر چه زودتر معادله آتش‌بس و استقرار «صلح» را در غزه اجرا ‌کند. زیرا در شرایط کنونی افکار مردم جهان ادامه مستمر قتل عام گسترده مردان و زنان و کودکان فلسطینی به شدت در برابر افکار عمومی مردم جهان نه تنها مطرود که «نفرت انگیز» خوانده می‌شود. نتانیاهو اکنون مطرود عموم جهان، حتی یهودیان در داخل و خارج اسرائیل شده است. پرسش اکنون این است که آیا توقف قتل عام در فلسطین اشغالی انجام می‌پذیرد و یا اندکی بعد و به قول معروف ضرب‌المثل فارسی بعد از آنکه آب از آسیاب قتل عام نتانیاهو افتاد و دولت آن به گونه دیگری طرح اجرای جدید با تعریف گسترده‌تر از قتل عام و یا به قول افراطیون صهیونیست در دولت نتانیاهو «پاک‌سازی نسلی» دوبار سر برخواهد آورد!

غزه اسرائیل حمله اسرائیل جنگ نسل کشی جنگ دوباره حمله رژیم صهیونیستی خبر فوری
