آزادی چهار هزار اسیر فلسطینی در سه توافق تبادل اسرا

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،، در سه توافق تبادل اسرا که مقاومت در جریان نبرد طوفان الاقصی به آنها دست یافت مجموعاً ۳۹۸۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شدند.

بنا بر این گزارش، از این تعداد ۴۸۶ اسیر دارای احکام حبس ابد بوده و ۳۱۹ نفر دیگر احکام طولانی مدت بس داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، همچنین ۲۹۷ نفر از این اسرا کودک و ۱۱۴ نفر از آنان زنان فلسطینی بوده‌اند علاوه بر آنکه ۳۳ نفر از این اسرای آزاد شده احتمال دریافت حکم زندان ابد و یا احکام طولانی مدت حبس داشته‌اند.

همچنین ۲۷۲۴ نفر از این اسرا از اهالی نوار غزه بوده‌اند که پس از ۷ اکتبر توسط اشغالگران صهیونیست زندانی شدند.