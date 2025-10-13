En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

السیسی: مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت و آزادی دارند

رئیس جمهور مصر امروز (دوشنبه) اعلام کرد: ما طی چند روز بر روی تدوین پایه و اصول مشترک جهت بازسازی نوار غزه کار خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۷۵
| |
86 بازدید
السیسی: مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت و آزادی دارند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در کنفرانس شرم الشیخ اعلام کرد: ما شاهد لحظه تاریخی و تعیین کننده‌ای هستیم و امیدواریم که این توافق به صفحه دردناک در تاریخ انسانیت پایان دهد.

به نقل از الجزیره، وی افزود: راهکار دودولتی تنها راه برای تحقق خواسته‌های قانونی مردم فلسطین و اسرائیل است.

السیسی گفت: امنیت ملت‌ها فقط با قدرت نظامی محقق نمی‌شود. صلح گزینه استراتژیک ما است.

السیسی خاطرنشان کرد: حق مردم فلسطین است که سرنوشت خود را تعیین کنند و از آزادی برخوردار شوند. صلح فقط توسط دولت‌ها بنا نمی‌شود بلکه توسط ملت‌ها نیز ساخته می‌شود.

رئیس جمهور مصر افزود: من از مردم اسرائیل می‌خواهم تا دست خود را برای تحقق صلح درست کنند. گزینه مشترک ملت‌ها همان صلح است.

وی تصریح کرد: ما طی چند روز بر روی تدوین پایه و اصول مشترک جهت بازسازی نوار غزه کار خواهیم کرد.

السیسی تصریح کرد: ما آینده روشن را برای منطقه خود متصور هستیم و در مقابل ما فرصت تاریخی منحصربه فردی برای رسیدن به یک خاورمیانه با ثبات وجود دارد. ما خواهان خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی هستیم.

رئیس جمهور مصر افزود: باید توافق غزه اجرا شود تا راهکار دودولتی حاصل گردد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شرم الشیخ غزه حماس آتش بس اسرائیل مصر السیسی خبر فوری
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزادی چهار هزار اسیر فلسطینی در سه توافق تبادل اسرا
ترامپ: ما به آنچه می‌گفتند غیر ممکن است دست یافتیم
استقبال حماس از اظهارات ترامپ درباره غزه
تصاویر اسکورت هواپیمای ترامپ توسط جنگنده‌های مصر
وقوع انفجار در قاهره
واکنش علی لاریجانی به آزادی اسرای فلسطینی و حماس
بیانیه حماس درباره تبادل اسرا و آزادی نهایی فلسطین
آغاز مراسم تحویل اجساد اسرای اسرائیلی به صلیب سرخ
عکس: آغاز عملیات آزادی اسرا در تل‌آویو و غزه
ادعای دیدار محرمانه ویتکاف با رهبران حماس
نتانیاهو در نشست شرم الشیخ شرکت نمی کند
مدودف: درگیری در غزه ادامه خواهد داشت
واکنش تند مقتدی صدر به حضور عراق در نشست شرم‌الشیخ
جزئیاتی از روند مذاکرات غزه در شرم الشیخ
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005b4x
tabnak.ir/005b4x