السیسی: مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت و آزادی دارند

رئیس جمهور مصر امروز (دوشنبه) اعلام کرد: ما طی چند روز بر روی تدوین پایه و اصول مشترک جهت بازسازی نوار غزه کار خواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در کنفرانس شرم الشیخ اعلام کرد: ما شاهد لحظه تاریخی و تعیین کننده‌ای هستیم و امیدواریم که این توافق به صفحه دردناک در تاریخ انسانیت پایان دهد.

به نقل از الجزیره، وی افزود: راهکار دودولتی تنها راه برای تحقق خواسته‌های قانونی مردم فلسطین و اسرائیل است.

السیسی گفت: امنیت ملت‌ها فقط با قدرت نظامی محقق نمی‌شود. صلح گزینه استراتژیک ما است.

السیسی خاطرنشان کرد: حق مردم فلسطین است که سرنوشت خود را تعیین کنند و از آزادی برخوردار شوند. صلح فقط توسط دولت‌ها بنا نمی‌شود بلکه توسط ملت‌ها نیز ساخته می‌شود.

رئیس جمهور مصر افزود: من از مردم اسرائیل می‌خواهم تا دست خود را برای تحقق صلح درست کنند. گزینه مشترک ملت‌ها همان صلح است.

السیسی تصریح کرد: ما آینده روشن را برای منطقه خود متصور هستیم و در مقابل ما فرصت تاریخی منحصربه فردی برای رسیدن به یک خاورمیانه با ثبات وجود دارد. ما خواهان خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی هستیم.

رئیس جمهور مصر افزود: باید توافق غزه اجرا شود تا راهکار دودولتی حاصل گردد.