اعتراضات به آتش بس و اذعان به شکست در برابر حماس و محقق شدن تمام شروط اعلامی از سوی سران این رژیم برای پایان جنگ، همچنان از سوی کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، علی‌رغم استقبال شهرک‌نشینان و ساکنان سرزمین‌های‌ اشغالی از توافق آتش‌بس جنگ غزه، اما همچنان بخش گسترده‌ای از کارشناسان، تحلیلگران و حتی افکار عمومی در فلسطین اشغالی، این آتش‌بس را پایانی دردناک و ناامید کننده برای ۲ سال جنگ همه‌جانبه در غزه می‌دانند.

به عقیده آنها هیچ یک از اهداف اعلامی این رژیم خصوصا نتانیاهو در جنگ با غزه محقق نشده است و پس از ۲ سال جنگ همه جانبه در این رژیم و هلاکت بیش از ۲۰۰۰ نیروی صهیونیست و نابودی بخش گسترده‌ای از ادوات زرهی ارتش، زخمی شدن ده‌هزاری نظامی و هزینه حدود ۶۰ میلیارد دلاری، در نهایت بدون آنکه اهداف تعیین شده محقق شود، صهیونیست‌ها اقدام به عقب‌نشینی از غزه کرده و مقاومت همچنان در غزه حضور دارد.

در هفته‌های گذشته، پیش از آنکه عملیات جدید رژیم صهیونیستی در غزه شروع شود، نتانیاهو طی یک مراسم با حضور خبرنگاران به تشریح اهداف هایی این رژیم در جنگ غزه پرداخت. در صفحه نمایشی که نتانیاهو در کنار آن ایستاده است، پنج هدف اصلی به منظور پایان دادن به جنگ در غزه ذکر شده است که نخست وزیر این رژیم اعلام می‌کند بدون دست‌یابی به این اهداف هیچ‌گاه جنگ را پایان نخواهیم داد.



تصویری که نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی ماه گذشته نمایش داد:

«پنج شرط اصلی اسرائیل برای پایان جنگ»

در این تصویر، نتانیاهو در برابر خبرنگاران صفحه‌ای را نشان می‌دهد که بر روی آن شروط اصلی این رژیم برای پایان دادن جنگ در غزه را اعلام می‌کند که در ادامه به ترجمه این متن عبری اشاره خواهد شد:

۱. خلع سلاح حماس

۲. بازگرداندن همه اسرای زنده و مرده

۳. غیرنظامی کردن کامل نوار غزه

۴. کنترل امنیتی اسرائیل در غزه

۵. یک دولت غیرنظامی جایگزین که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین

در حال حاضر این تصویر و سخنانی که او در آن مصاحبه بر زبان آورد مورد توجه کاربران عبری زبان قرار گرفته است و محلی برای تمسخر نتانیاهو به دلیل شکست در جنگ غزه شده است.

رونن برگمن، خبرنگار برجسته صهیونیست که مقالات آن مورد توجه بسیاری از مخاطبان صهیونیست و غیر صهیونیست قرار دارد، در گزارشی در این رابطه نوشت:

نخست وزیر نتانیاهو در اواسط آگوست ۲۰۲۵ در استودیوی با پس زمینه رنگ آبی رو به دوربین گفت: «یک هفته پیش، من کابینه را تشکیل دادم و ما پنج اصل برای پایان دادن به جنگ تعیین کردیم.»

او دستش را بالا برد و دو بار به سمت دوربین دستش را حرکت داد تا تأکید کند - پنج انگشت مانند پنج اصل. سپس حرفش را از آنجا ادامه داد و به سمت صفحه تلویزیون رفت، که در دیوار پشت سرش قرار دارد و خود را در جای مناسبی در مقابل دوربین‌ها قرار داد، حرکتی که به نظر می‌رسید بارها تمرین کرده است. این چهارمین بار در آن هفته از زمان آن جلسه کابینه بود که نتانیاهو این جملات را تکرار می‌کرد، البته اگر اظهارات سخنگوها، شیپورهای تبلیغاتی وی و کل صفوف اشخاص قدرتمندی که به او خدمت می‌کنند را نادیده بگیریم.

این خبرنگار برجسته صهیونیست افزود:

او همچنین سه روز قبل از آن نیز، از زاویه دوربین کمی متفاوت، او گفته بود که «کابینه تصمیمی مهم برای شکست نهایی حماس گرفته است.» به گفته او، پس از اولین ارابه‌های گیدئون «کابینه به ارتش اسرائیل دستور داد تا به مرحله تعیین‌کننده جنگ برود.»

نتانیاهو در همان سخنرانی در ۱۴ آگوست گفت که «این پنج اصل امنیت اسرائیل را تضمین می‌کند. این همان چیزی است که کلمه "پیروزی مطلق" به آن اشاره دارد. این چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم و همه باید اهمیت این مسئله را درک و برای خود درونی کنند.»



برگمن:

نتانیاهو آتش‌بس فعلی را یک دستاورد بزرگ عنوان می‌کند، اما چگونه است که چهار شرط از پنج شرطی که خودش برای جنگ غزه تعیین کرده بود، برآورده نشده است؟

رونن برگمن در ادامه با اشاره به سخنان نتانیاهو در رابطه با شروط اصلی پایان جنگ خاطرنشان کرد:

نتانیاهو از هیچ تلاشی برای متقاعد کردن افکار عمومی و گفتن اینکه به طور جدی قصد فتح غزه را دارد، دریغ نکرد و پنج شرط تعیین کرد که آنها را به عنوان الزامات برای رسیدن یک توافق جامع برای پایان جنگ تعریف کرد. حتی در سخنرانی قبلی شش شرط وجود داشت که عبارت بود از انتقال فلسطینیان به جایی غیر از غزه، اما نتانیاهو داوطلبانه از این شرط صرف نظر کرد. با این حال، آنچه نتانیاهو درخواست کرد اساساً تسلیم کامل حماس بود اما همان زمان کارشناسان در مورد امکان وقوع چنین چیزی تردید زیادی داشتند

او در ادامه می‌نویسد:

اگر نتانیاهو خواستار آن اصول پیروزی مطلق با آن پنج شرطی اصلی که خود قید کرد می‌باشد، پس تعریف او از وضعیت فعلی ما وقتی که اکثریت مطلق آنها محقق نشده است چیست؟ نتانیاهو آتش‌بس فعلی را یک دستاورد بزرگ عنوان می‌کند، اما چگونه است که چهار شرط از پنج شرطی که خودش برای جنگ غزه تعیین کرده بود، برآورده نشده است؟ حماس خلع سلاح نشده، نوار غزه غیرنظامی نشده، اسرائیل کنترل امنیتی کامل بر کل نوار غزه ندارد، و هیچ وعده‌ای مبنی بر ایجاد «یک دولت غیرنظامی جایگزین که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین» وجود ندارد.

این کارشناس صهیونیست در ادامه با اشاره به این مسئله که نتانیاهو به شکلی واضح از اظهارات و شروطی که خود تعیین کرده، کوتاه آمده است، به عملیات رسانه‌ای نخست وزیر این رژیم برای جهت دهی و تغییر افکار عمومی در فلسطین اشغالی می‌پردازد:

تنها راه عبور از توضیح اینکه چگونه از خیال‌پردازی‌ها در باره پیروزی مطلق که نه تنها محقق نشد بلکه هرگز هم محقق نخواهد شد،به وضعیت تسلیم تقریباً کامل در برابر واقعیت رسیدیم، راه‌اندازی یک کارزار سریع و قدرتمند است که هدفش متقاعد کردن مردم اسرائیل به این باور است که حماس در واقع تسلیم شده، تمام خواسته‌های نتانیاهو را پذیرفته، و او و ترامپ همه را بازی داده‌اند.

به گفته نتانیاهو، او تنها با یک «معامله بزرگ» که پس از موافقت با طرح ترامپ در واشنگتن ترتیب داده است، توانست حماس را به شکلی بی‌سابقه در سطح بین‌المللی منزوی کند و بر اساس این معامله بزرگ، حماس خلع سلاح خواهد شد و غزه غیرنظامی می‌شود.

رونن برگمن در پایان اذعان می‌کند که مقاومت فلسطین هیچ‌گونه پیش‌شرطی در رابطه با خلع سلاح و یا خروج از غزه را نپذیرفته است و سخنان نتانیاهو در این رابطه فریب است:

همه این‌ها نتایج مطلوب هستند. تنها مشکل این است که حماس به هیچ‌کدام از این‌ها تن نداده، نه در توافق‌نامه به زبان انگلیسی که اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای میانجی‌گر آن را امضا کرده‌اند، و نه در نسخه عربی آن که خلیل الحیه، رهبر حماس، آن را امضا کرده است.

حقیقت این است که هیچ تعهدی در این زمینه وجود ندارد، همان‌طور که هیچ تعهدی برای خروج رهبری حماس به خارج از غزه، انحلال سازمان آنها، جمع‌آوری تسلیحات آن، غیرنظامی کردن نوار غزه، یا ادامه کنترل امنیتی اسرائیل بر کل منطقه وجود ندارد.

در توافق امضاشده حتی موافقت حماس که بیش از یک سال پیش به‌صورت علنی اعلام شده بود، مبنی بر تشکیل کمیته‌ای از تکنوکرات‌ها برای اداره غزه بدون حضور حماس، نیز وجود ندارد، زیرا پس از آنکه نتانیاهو تمام شرایطی را که حماس به آن‌ها تن و تعهدی برای اجرای آن‌ها نداده مطرح کرد، تنها دو احتمال باقی می‌ماند، که یکی از دیگری بدتر است: یا نتانیاهو از مواردی را که خود بارها گفته است برای امنیت اسرائیل ضروری هستند، کوتاه آمده است، یا اینکه این شروط اصلا ضروری نبوده‌اند و او آنها را مانند دود سمی که از ماشین جنگی بلند می‌شود، صرفا مطرح کرده است تا مطمئن شود هیچ توافقی حاصل نمی‌شود و جنگ برای تامین منافع وی ادامه می‌یابد، همانطور که در این ۲ سال جنگ جریان داشت.

پس از دو سال جنگ ویرانگر در غزه، کارشناسان صهیونیست به اذعان شکست استراتژیک رژیم صهیونیستی در برابر حماس روی آورده‌اند، در حالی که نتانیاهو همچنان مدعی "پیروزی کامل" است. این اذعان‌ها بر پایه عدم نابودی حماس، بقای ایدئولوژیک و نظامی آن، و ناتوانی در خلع سلاح یا اشغال دائمی غزه استوار است، که نتانیاهو آن را هدف اصلی جنگ اعلام کرده بود.

تحلیل‌گرانی مانند برگمن، هلیل بیتون روزن و ناداو شراگای، توافق آتش‌بس اخیر را "تسلیم تحقیرآمیز" و "امتیاز بزرگ حماس" توصیف کرده‌اند، زیرا حماس بدون آنکه مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود شود، اسرا را آزاد می‌کند، ارتش اسرائیل عقب‌نشینی می‌کند و نیروهای قسام به احیا و بازسازی خود خواهند پرداخت.

آن‌ها معتقدند حماس نه تنها تسلیم خواسته‌ها و شروط مطرح شده نتانیاهو نشده، بلکه هیچ تعهدی به خلع سلاح، انحلال یا خروج از غزه نداده و توافق امضاشده فاقد شروط ادعایی نتانیاهو است و او یا از مسائل امنیتی و یا سیاسی کوتاه آمده یا برای ادامه جنگ و تامین منافع شخصی خود به منظور جلوگیری از سقوط دولت ائتلافی این شروط را بهانه کرده بود تا مطمئن شود نبرد و شرایط جنگی پایان نمی‌یابد.