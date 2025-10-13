En
ادعای دیدار محرمانه ویتکاف با رهبران حماس

شبکه ۱۲ اسرائیل ادعا کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، هفته گذشته در مصر با هیئتی از رهبران حماس به سرپرستی خلیل الحیه دیدار کرده‌اند تا آخرین موانع توافق آتش‌بس در غزه را برطرف کنند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۳۶
| |
583 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز به نقل از منابعی آگاه مدعی شد که چهارشنبه گذشته دیداری مستقیم میان فرستادگان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و رهبران جنبش حماس در شهر شرم‌الشیخ برگزار شده؛ دیداری که نقش مهمی در نهایی شدن توافق برای پایان جنگ غزه داشته است.

به گفته این شبکه، یکی از رژیموانع اصلی در مسیر توافق، نگرانی رهبران حماس از احتمال ازسرگیری جنگ توسط اسرائیل پس از آزادی اسیران اسرائیلی بود. برای رفع این مانع، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» شخصاً با رهبران حماس دیدار کردند و به آنها تضمین دادند که ترامپ اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی بیفتد، مشروط بر اینکه حماس به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند بماند.

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که روز قبل از این دیدار و در جلسه‌ای محرمانه در کاخ سفید، ترامپ به ویتکاف و کوشنر اجازه داده بود در صورت نیاز برای تکمیل توافق، با رهبران حماس ملاقات کنند. پس از ورود به شرم‌الشیخ، ویتکاف این موضوع را به میانجی‌گران قطری، مصری و ترک اطلاع داد و گفت ترامپ شخصاً با این اقدام موافقت کرده است.

بر اساس روایت یکی از منابع، شب چهارشنبه حدود ساعت ۱۱ شب، میانجی‌گران قطری به هتل محل اقامت ویتکاف رفتند و گفتند گفت‌و‌گو‌ها به بن‌بست رسیده است و پرسیدند آیا نمایندگان آمریکا آماده دیدار با رهبران حماس هستند یا نه.

چند دقیقه بعد، ویتکاف و کوشنر وارد ویلای دیگری در همان مجموعه تفریحی شدند؛ جایی که رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی مصر و ترکیه، مقام‌هایی از قطر و چهار نفر از اعضای ارشد هیئت مذاکره‌کننده حماس به سرپرستی «خلیل الحیه» در انتظار آنها بودند.

به گفته همان منبع، این نشست حدود ۴۵ دقیقه طول کشید. در این دیدار، ویتکاف خطاب به رهبران حماس گفت اسیران اسرائیلی دیگر به جای برگ برنده، به باری سنگین برای جنبش تبدیل شده‌اند، بنابراین «وقت آن رسیده است که به مرحله نخست توافق وارد شویم و مردم دو سوی مرز به خانه‌های خود بازگردند». سپس خلیل الحیه از او پرسید آیا پیامی از طرف ترامپ دارد یا نه، و ویتکاف پاسخ داد: «پیام رئیس‌جمهور ترامپ این است که با شما منصفانه رفتار خواهد شد. او از هر بیست بند طرح صلح خود حمایت می‌کند و اجرای کامل آن را تضمین خواهد کرد».

پس از پایان نشست، رهبران حماس به همراه میانجی‌گران مصری، قطری و ترک به اتاقی دیگر رفتند. چند دقیقه بعد، رئیس اطلاعات مصر، حسن رشاد، به همراه همتایانش از ترکیه و قطر نزد ویتکاف و کوشنر بازگشت و گفت: «بر اساس گفت‌وگویی که اکنون داشتیم، توافق حاصل شده است».

منابع رسمی حماس هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده‌اند.

دیدار دوم

بر پایه گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، نشست شرم‌الشیخ دومین تماس مستقیم میان دولت ترامپ و جنبش حماس به شمار می‌رود. در ماه مارس گذشته، «آدم بولر»، نماینده ویژه ترامپ در امور اسیران، در دوحه دیدار‌هایی بی‌سابقه با رهبران حماس انجام داده بود تا برای آزادی «عیدان الکساندر» (دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-اسرائیلی) و بازگرداندن پیکر چهار آمریکایی دیگر مذاکره کند. اما آن تلاش‌ها به دلیل مخالفت شدید رژیم صهیونیستی که در آغاز از این تماس‌ها بی‌خبر بود، نیمه‌کاره ماند.

یکی از منابع اسرائیلی گفته است: آمادگی ویتکاف و کوشنر برای دیدار مستقیم با رهبران حماس، با وجود خطرات سیاسی آن، به حماس نشان داد که آمریکا در تصمیم خود برای دستیابی و اجرای توافق کاملاً جدی است. به همین دلیل، هنگامی که فرستادگان ترامپ قول دادند تمام مفاد توافق اجرا خواهد شد، رهبران حماس توافق را پذیرفتند.

بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
