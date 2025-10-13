En
فرمانده ارتش از رویکردهای تازه در برابر تهدیدات گفت

فرمانده کل ارتش با بیان این‌که «جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت» گفت: با این درس آموخته‌ها رویکردهای جدیدی را برای هرگونه تهدید اتخاذ کرده‌ایم که منجر به اقدامات موثرتری برای مقابله و تنبیه شدید دشمن خواهد شد.
فرمانده ارتش از رویکردهای تازه در برابر تهدیدات گفت

به گزارش تابناک به نقل از ارتش، امیر سرلشکر ستاد امیر حاتمی صبح امروز، ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی و تحلیل شرایط سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه و تحولات پیرامونی، در ستاد فرماندهی ارتش برگزار شد، گفت: ما امروز با جهانی مواجه هستیم که عده‌ای در آن تلاش می‌کنند حاکمیت جهان را با استفاده از قدرت نظامی و زور به دست گیرند و بکار بردن لفظ «صلح از طریق قدرت» در حقیقت اعمال حاکمیت بر جهان از طریق قدرت نظامی است و مفهوم آن این است که دیپلماسی، امروز خیلی کمرنگ‌تر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: منطق حاکم امروز بر جهان از منظر نظام سلطه، منطق زور است؛ نمونه‌های بارز آن را در تهاجم رژیم کودک‍کش به غزه، ایران، سوریه، لبنان و قطر مشاهده کردیم. پیش‍بینی‌ها حاکی از این است که هرچه در این مسیر موفقیت داشته باشند، این روند طولانی‌تر خواهد شد و تنها راه فائق آمدن بر این منطق، همان طور که فرمانده معظم کل قوا و مقام معظم رهبری (مدظله‍العالی) فرمودند «قوی و قدرتمند» شدن است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: نیرو‌های مسلح نقش موثری در دفاع مقدس ۱۲ روزه داشته‌اند و مردم نیز با ایستادگی خود دشمن را ناکام گذاشتند ولی در این بین تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا راهگشا و بی‌بدیل بود و این سه مولفه موجب موجب پیروزی ما در دفاع ۱۲ روزه و شکست دشمن صهیونی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود (آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی و استقلال ایران)، شد.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: در طول تاریخ بار‌ها کشورمان مورد تعرض و آسیب سرزمینی قرار گرفته و عموماً این اتفاق زمانی رخ داده که نظام حاکم بر کشور ضعیف بوده است، در حالی که در دفاع مقدس ۸ ساله که با این هدف به کشور ما تعرض شد، با هدایت الهی حضرت امام (ره) و حضور پرشور مردم و نیرو‌های مسلح، قدرت نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور حفظ شد.

وی تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال برای ما درس آموخته داشت در این دوران جنگی کاملاً ترکیبی را تجربه کردیم که دشمن ترکیب فناوری روز با موضوعات سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اطلاعاتی را در دستور کار قرار داد. با این درس آموخته‌ها رویکرد‌های جدیدی را برای هرگونه تهدید اتخاذ کرده‌ایم که منجر به اقدامات موثرتری برای مقابله و تنبیه شدید دشمن خواهد شد.

عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این دیدار گفت: بدون شک همه ارکان نظام اسلامی، وظیفه دارند، تولید قدرت را به عنوان اولین هدف دنبال کنند و تولید قدرت مبتنی بر بازدارندگی، انتظار مجلس شورای اسلامی است که در این راستا تمام تلاش خود را در حوزه قانونگذاری، تخصیص بودجه و ... به کار خواهد بست.

همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به بیان نظرات، دیدگاه‍ها و پیشنهادات در ابعاد مختلف دفاعی، نظامی، مسائل امنیتی و سیاست خارجی کشور پرداخته و اوضاع منطقه و جهان را تحلیل و بر حمایت همه‍جانبه مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون بر تقویت روزافزون قدرت دفاعی کشور و بویژه ارتش تاکید کردند.

در این نشست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اهدای لوح ازمجاهدت‌های خالصانه ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جانفشانی‌های کارکنان این سازمان که قدرتمندانه و ایثارگرانه برای حفظ استقلال تمامیت ارضی ایران اسلامی ایستادند، تجلیل کرد.

فرمانده ارتش امیر حاتمی تهدید جنگ ۱۲ روزه صلح قدرت کمیسیون‌ امنیت ملی
گزارش خطا
