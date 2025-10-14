آگهی فروش زمین تنیس استقلال از سوی سازمان خصوصیسازی، صدای رئیس فدراسیون تنیس، وزیر ورزش و جوانان و حتی نماینده مجلس را درآورد تا با کنایه نسبت به اقدام به واگذاری آن واکنش نشان دهد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مرکز ملی تنیس ایران یا همان باشگاه تنیس استقلال توسط سازمان خصوصیسازی و بدون هماهنگی با وزارت ورزش برای فروش آگهی شده بود؛ موضوعی که حساسیتهای زیادی را در این خصوص ایجاد کرد، آن هم در شرایطی که فدراسیون تنیس و وزارت ورزش و جوانان از این موضوع بی اطلاع بودند. این اقدام نهتنها با اعتراض شدید فدراسیون تنیس و وزیر ورزش روبهرو شد، بلکه تعارضی را در تصمیمگیری میان دو نهاد اقتصادی و ورزشی کشور به نمایش گذاشت.
آگهی فروش بدون رضایت متولی ورزش
واگذاری «باشگاه تنیس استقلال» که پیش از انقلاب با نام باشگاه تنیس تاج شهرت داشت، با قدمتی بیش از ۷۰ سال در سازمان خصوصیسازی با قیمت پایه متری ۶۲ میلیون تومان آگهی شد. این اقدام از سوی سازمان خصوصیسازی بدون هماهنگی با نهاد متولی ورزش کشور انجام شد تا در ادامه واکنش وزیر ورزش و جوانان را به دنبال داشته باشد؛ اقدامی که عملاً یکی از معدود مراکز تخصصی تنیس کشور را از دسترس خارج میکند و چه بسا خریدار قصد کند به جای زمین تنیس، برجسازی کرده یا در زمین مرغوب آن، مرکز خرید بسازد. طبیعتاً پس از واگذاری به بخش خصوصی، مالک میتواند به شخصه درباره آن تصمیمگیری کند.
نامه رسمی وزیر ورزش به وزیر اقتصاد
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، دوم مهرماه در نامهای رسمی خطاب به علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر توقف فوری فرایند واگذاری تأکید کرده و هشدار داده بود که این مجموعه «در حال بهرهبرداری فعال» است و واگذاری آن «به صلاح ورزش کشور نیست». وزیر حتی در این نامه اشاره کرده در جلسه با سازمان خصوصیسازی تأکید داشته مجموعههای ورزشی ملی از فهرست واگذاری خارج شوند که به چنین موضوعی بی توجهی شده است. جالب اینکه مدنیزاده وزیر اقتصاد نیز در پینوشت نامه دنیامالی خطاب به رئیس سازمان خصوصیسازی مینویسد: «برای استحضار و بررسی»، با وجود این، سازمان خصوصیسازی بدون توجه به نامه وزیر ورزش و پینوشت وزیر اقتصاد دستور واگذاری مرکز ملی تنیس را صادر کرده است.
اعتراض رئیس فدراسیون تنیس
داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس، در گفتوگویی از دعوت مشکوک و عجولانه سازمان خصوصیسازی به جلسه واگذاری گفت و تأکید کرد: «دعوتنامه جلسه ساعت ۱۱:۴۵ برای وزیر ورزش ارسال شد و جلسه در ساعت ۱۵ همان روز برگزار شد؛ به شکلی تنظیم کردند که وزیر نتواند در جلسه حاضر شود و مصوبه بدون حضور صاحب مجموعه تصویب شد! در حالی که مرکز ملی تنیس دو هفته پیش به نام اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی افتتاح شد، حالا همان مرکز را برای فروش گذاشتهاند. اگر این تصمیم ادامه پیدا کند، نهتنها فدراسیون بلکه خانواده بزرگ تنیس کشور آن را برنمیتابند.»
ابهام قیمتگذاری؛ ۶۲ میلیون در قلب میرداماد!
اما جنجالیترین بخش ماجرا، قیمتگذاری عجیب این مجموعه است. طبق آگهی منتشرشده، قیمت پایه برای هر متر زمین مجموعه استقلال تنها ۶۲ میلیون تومان تعیین شده؛ در حالی که بر اساس بررسیهای «تابناک» در آگهیهای املاک منطقه میرداماد و خیابان ولیعصر، قیمت خانههای کلنگی در آن محدوده از ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع متغیر است. یعنی قیمتگذاری انجام شده برای این زمین ورزشی، حدود یکدهم ارزش واقعی منطقه است؛ موضوعی که شائبهبرانگیز شده و این پرسش را مطرح میکند که آیا احتمال رانت یا ارزانفروشی دارایی ملی وجود دارد؟ شاید پاسخ دادن به این پرسش، برای هیچ مخاطبی سخت نباشد.
ممنوعیت واگذاری املاک موقوفی؟
نکته مهم دیگر، وضعیت مالکیتی این زمین است. گفته میشود زمین تنیس استقلال که پس از پیروزی انقلاب مصادره شده بود، در فهرست املاک موقوفه آستان قدس رضوی قرار دارد؛ عرصه در وقف آستان قدس و اعیان در اختیار وزارت ورزش که اگر این ملک موقوفه باشد، اساساً فروش آن از مسیر مزایده خصوصیسازی، از نظر حقوقی باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود. در توضیح حقوقی این مسئله آمده است: «طبق قوانین مدنی، مالکیت ملک موقوفه به واقف تعلق ندارد و هیچکس نمیتواند تصرفاتی در آن انجام دهد که ماهیت وقف را تغییر دهد. در شرایط عادی، خرید و فروش این نوع املاک ممنوع است و هرگونه معامله بدون مجوز قانونی میتواند به عنوان جرم تلقی شود.»
واکنش صریح و پرکنایه نماینده مجلس
احمد نادری، نماینده مجلس نیز در این خصوص در شبکه اجتماعی ایکس و با جملاتی پر کنایه نوشت: «سازمان خصوصیسازی در اقدامی عجیب و شتاب زده در یک روز وزیر ورزش را ساعت ۱۲ ظهر به جلسه دعوت میکند و ساعت ۱۵ همان روز، بدون حضور وزیر مربوطه؛ تخصصیترین مجموعه تنیس کشور (مرکز ملی تنیس) که زیر نظر فدراسیون است را به قیمت متری حدود ۶۲ میلیون تومان (در میدان ونک، خیابان عطار!!!) به فروش میگذارد. طبق بررسیهای اولیه، عرصه این ملک موقوفه آستان قدس بوده و اعیان در اختیار وزارت ورزش است. چه کسی پشت پرده این واگذاری شائبهانگیز است؟ جناب وزیر اقتصاد و سرکار خانم رئیس سازمان باید پاسخگو باشند.»
ارزانفروشی داراییهای ملی؟
اما سؤال اصلی باقی میماند؛ وقتی دستور کتبی وزیر ورزش و پینوشت رسمی وزیر اقتصاد نادیده گرفته میشود، کدام نهاد قدرت توقف ارزانفروشی داراییهای ملی را دارد؟ آن هم ملکی که موقوفه است و به لحاظ قانونی هم امکان فروش ندارد؛ آیا قرار است یکی از قدیمیترین پایگاههای تنیس ایران هم به سرنوشت سایر املاک ازدست رفته استقلال دچار شود؟