ترامپ به دامادش در مورد ایران مأموریت داد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در کنست اسرائیل، ضمن تشکر از بنیامین نتانیاهو، دستیابی به توافق آتش بس در غزه را عصر طلایی برای اسرائیل و خاورمیانه دانست و از جرد کوشنر داماد خود خواست برنامه صلح با ایران را پیگیری کند.
به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، ترامپ در سخنان امروز خود در کنست، تاکید کرد، توافق آتش بس پیروزی بزرگ برای اسرائیل و در تاریخ ما است.

وی بدون در نظر گرفتن رویکرد صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد، ما دانشمندان هسته‌ای ایران و چند فرمانده نظامی این کشور را در عملیات چکش نیمه شب از بین بردیم و به تاسیسات هسته‌ای آن حمله کردیم. اگر این کار را نمی‌کردیم، ایران می‌توانست تا امروز بمب هسته‌ای تولید کند، ما این ابر سیاه را از بین بردیم.

وی با ادعای اینکه ایران را مورد حمله سختی قرار دادیم، خطاب به جرد گوشنر گفت:به نظر می‌رسد برای شما ماموریت جدیدی دارم، و خوب است که توافق صلح را با ایرانی‌ها امضا کنیم.

ترامپ علی رغم اینکه در سخنان امروز خود مدعی تلاش برای توسعه صلح در جهان شد، توافق هسته‌ای با ایران در زمان باراک اوباما را فاجعه‌ای برای اسرائیل و جهان برشمرد وگفت با این وجود، دست دوستی را به سمت نظام ایران دراز می‌کنیم و این قابل تحقق است و باید مسئولان ایرانی از حمایت مالی وکلای خود دست بردارند.

ترامپ درادامه سخنان ادعا آمیز خود گفت: من نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت به رهبران ایران می‌گویم هر زمان که شما آماده باشید، ما آماده صلح هستیم. ایرانی‌های زیادی در آمریکا هستند که انسان‌های خوبی هستند.

وی گفت: از همه کشور‌های عربی واسلامی که حماس را برای آزادی اسیران تحت فشار قرار دادند، تشکر می‌کنم.

ترامپ با اشاره به آزادی ۲۰ اسیر اسرائیلی گفت: تا دیروز هفت جنگ را پایان داده بودیم، اما آزادی اسیران یک پیروزی دیگر است و باید گفت، ما هشت جنگ را در طول هشت ماه پایان دادیم واین یعنی من جنگ را دوست ندارم، اما در صورت ورود به جنگ پیرزی از آن ما است.

وی ادامه داد: آمریکا قوی‌ترین ارتش جهان و اسلحه‌ای را در اختیار دارد که هیچ کس ندارد و امیدوارم هیچ گاه مجبور نشویم از آن استفاده کنیم.

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه هزاران اسرائیلی هدف حملات وحشیانه قرار گرفتند، گفت، نتانیاهو بار‌ها در تماس با من درخواست انواع اسلحه را مطرح کرد و توانست به خوبی از این سلاح‌ها استفاده کند.

وی گفت: امروز یک صلح واقعی نه فقط برای اسرائیلی بلکه برای فلسطینی‌ها و دیگران محقق شد و یک کابوس طولانی به پایان رسید این یعنی آغاز یک دوره بسیار خوب برای اسرائیل و منطقه.

ترامپ در ادامه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گفت: ما هفت اکتبر را فراموش نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که تکرار شود.

ترامپ ادامه داد: در لبنان از رئیس جمهور این کشور برای خلع سلاح حزب الله و تشکیل دولتی که در صلح با همسایگان باشد، حمایت می‌کنیم.

وی مدعی شد، بعد از خلع سلاح حماس که منطقه کاملا با آن موافقت دارد، دیگر امنیت اسرائیل به هیچ شکلی در معرض تهدید نخواهد بود.

ترامپ گفت: امروز با سران قدرتمندترین کشور‌های جهان دیدار خواهم کرد که در تحقق آتش بس در غزه کمک و در این خصوص نقش مهمی ایفا کردند.

خاورمیانه ثروت‌های زیادی دارد که باید از آن در صلح استفاده شود.

وی جو بایدن را ضعیف‌ترین رئیس جمهور آمریکا برشمرد و گفت باراک اوباما هم تقریبا همین ویژگی را داشت.

ترامپ ادعا کرد: اسرائیل امروز محبوبیت پیدا کرده است و هم اسرائیل و دیگران به دنبال صلح هستند و اگر جنگ در غزه سه یا چهار سال ادامه پیدا می‌کرد روند امور به سمت بدتر شدن پیش می‌رفت و به همین دلیل با نتانیاهو در مورد آتش بس به توافق رسیدیم، زیرا مردم خاورمیانه شایسته زندگی در صلح و آرامش هستند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود گفت: ما به دنبال ایجاد اسرائیل قوی‌تر و بزرگتر هستیم و گزینه فلسطینی‌ها روشن است: بیرون آمدن از دایره خشونت.

وی گفت: از کشور‌های عربی و اسلامی برای پاببندی به بازسازی امن غزه تشکر می‌کنم و هرگاه به چیزی غیر از جنگ فکر کنیم، پیروز می‌شویم.

ترامپ مدعی شد چهار کشور عربی که توافق ابراهیم را امضا کردند، شجاعت نشان دادند و امیدواریم تمام کشور‌هایی که با آنان در تماس هستیم به این توافق ملحق شوند و صلح را تحقق بخشند و ما به جای توسعه صنایع تسلیحاتی به دنبال توسعه صلح در جهان باشیم.

ترامپ مدعی شد، تمام آنچه امروز تحقق یافته است، یک سال پیش قابل تحقق بود، اما در زمان بایدن از تحقق آن بازماندیم. من قدس را پایتخت اسرائیل می‌دانم.

ترامپ در پارلمان اسرائیل از رئیس‌جمهور این رژیم خواست بنیامین نتانیاهو را عفو کند.

ترامپ پس از سخنرانی، فلسطین اشغالی را به سمت شرم الشیخ در مصر ترک خواهد کرد تا در نشست سران بیش از ۲۰ کشور جهان شرکت کند.

بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
