نتانیاهو: بمباران فردو نقطه عطفی در تاریخ بود!

نتانیاهو از رئیس‌جمهور آمریکا بابت خروج از برجام و بمباران تأسیسات هسته‌ای فردو تشکر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۲۰
660 بازدید
نتانیاهو: بمباران فردو نقطه عطفی در تاریخ بود!

به گزارش تابناک به نقل از نخست‌وزیر اسرائیل خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: از شما متشکرم که از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار با ایران خارج شدید. به لطف کمک شما، برنامه تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران بار دیگر به عقب رانده شده است.

تانیاهو خطاب به ترامپ در کنست گفت: آقای رئیس‌جمهور، این هفته یهودیان سراسر جهان کتاب جامعه (Ecclesiastes) را می‌خوانند. در کتاب مقدس لحظات معجزه‌آسایی وجود دارد  یکی از آنها تصمیم شما برای بمباران تأسیسات فردو در ایران بود. آن تصمیم نقطه عطفی در تاریخ بود.

وی افزود: من فکر می‌کنم آن اقدامات، توازن قدرت در جهان را تغییر دادند.

نخست‌وزیر اسرائیل ادامه داد: از شما متشکرم که از توافق هسته‌ای فاجعه‌بار با ایران خارج شدید. به لطف کمک شما، برنامه تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران بار دیگر به عقب رانده شده است.

نتانیاهو ترامپ بمباران فردو توافق هسته‌ای تسلیحات موشک بالستیک
