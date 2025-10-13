En
آب طالقان به تهران نزدیک شد

پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران و کرج، که قرار بود در مدت سه سال تکمیل شود، اکنون با پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. با وجود این، این طرح تنها بخشی از نیاز پایتخت را تأمین می‌کند و حل پایدار بحران آب در گروی مدیریت مصرف و اصلاح الگوهای برداشت است.
آب طالقان به تهران نزدیک شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از طالقان به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم تأمین آب پایدار برای سه استان قزوین، البرز و تهران، به مراحل پایانی رسیده است. این طرح در دو فاز طراحی شده و هدف آن تقویت منابع آبی مناطق مرکزی کشور از طریق افزایش سهم آب سطحی و کاهش اتکا به منابع زیرزمینی است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، طول خط انتقال بیش از ۶۲ کیلومتر است و آب از مخزن زیاران در نزدیکی سد طالقان تا تصفیه‌خانه شماره ۲ کرج و سپس بیلقان هدایت می‌شود. با اجرای این پروژه، تاکنون حدود ۹ میلیون مترمکعب آب به کرج و تهران منتقل شده و انتظار می‌رود تا پایان هفته، سهم آبی تهران به میزان حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب در شبکه جایگزین شود.

این طرح که با هدف کاهش تلفات شبکه و افزایش قدرت مانور در مدیریت منابع آبی اجرا شده، با طراحی خاصی پیش می‌رود تا آب بدون نیاز به پمپاژ و صرفاً با نیروی ثقلی منتقل شود. پروژه از نظر فنی و زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته و مجوز‌های لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت شده است.

به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پروژه انتقال آب طالقان بخشی از برنامه ملی تأمین آب پایدار برای سه استان قزوین، البرز و تهران است و در دو فاز طراحی شده است. او تأکید دارد که عبور از بحران آب تنها با اجرای طرح‌های مهندسی ممکن نیست و نیازمند اصلاح الگو‌های مصرف و مدیریت یکپارچه منابع در بخش‌های مختلف است.

در عین حال، مجری پروژه نیز گفته است که اگرچه ظرفیت انتقالی این طرح حدود ۵ مترمکعب بر ثانیه است، اما این میزان تنها نزدیک به ۱۰ درصد از مصرف فعلی تهران را پوشش می‌دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف و کاهش اتلاف آب همچنان اصلی‌ترین ابزار عبور از تنش آبی پایتخت خواهد بود.

پروژه انتقال آب طالقان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های آبرسانی کشور در آستانه بهره‌برداری نهایی قرار دارد، اما کارشناسان یادآور می‌شوند که تکیه صرف بر طرح‌های انتقالی کافی نیست و تا زمانی که الگوی مصرف در پایتخت اصلاح نشود، خطر کم‌آبی همچنان پابرجا خواهد ماند.

تهران طالقان تامین آب انتقال آب آبرسانی
