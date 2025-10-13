En
سخنرانی ترامپ در کنست قطع شد

دو عضو پارلمان رژیم صهیونیستی هنگام سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در پارلمان اسرائیل فریاد «تروریست» سر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۱۰
| |
4 بازدید
سخنرانی ترامپ در کنست قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بعدازظهر امروز (دوشنبه)، در جریان سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دو عضو جناح چپ و عرب پارلمان اسرائیل به نام‌های «ایمن عوده» (رئیس سابق فهرست مشترک عربی) و «عوفر کاسیف» (نماینده حزب حدش)، با بلند کردن پلاکاردی که بر روی آن عبارت «نسل‌کشی» نوشته شده بود، سخنان ترامپ را قطع کردند.

بر اساس گزارش روزنامه «جروزالم پست»، یکی از معترضان نیز کلمه «تروریست» را حین سخنرانی ترامپ فریاد زده است.

نیرو‌های امنیتی پارلمان رژیم صهیونیستی بلافاصله این دو نماینده را از صحن خارج کردند و جلسه به‌طور موقت متوقف شد.

برخی خبرنگاران گزارش دادند اقدام این دو نماینده در اعتراض به سیاست‌های آمریکا در حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه انجام شده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا صبح امروز همزمان با آغاز فرایند تبادل اسرا در نوار غزه و اجرایی شدن آتش‌بس وارد تل‌آویو شد.

گزارش مؤسسه آمریکایی «Costs of War Project» نشان می‌دهد ایالات متحده از آغاز جنگ غزه تاکنون بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم، شامل ارسال تسلیحات، مهمات و سامانه‌های دفاعی، به اسرائیل ارائه کرده است.

در همین بازه، طبق تازه‌ترین آمار نهاد‌های بهداشتی فلسطینی، بیش از ۶۷ هزار و ۸۰۰ نفر در غزه به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۷۰ هزار نفر زخمی شده‌اند. از این میان، حدود ۲۰ هزار نفر کودک بوده‌اند.

برآورد‌ها همچنین حاکی است که زیرساخت‌های نوار غزه بیش از ۷۰ میلیارد دلار خسارت دیده و صد‌ها مدرسه، بیمارستان و مرکز آموزشی از جمله ۶۷۰ مدرسه و نزدیک به ۲۰۰ دانشگاه و مؤسسه علمی ویران شده‌اند.

