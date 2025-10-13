En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات ضدایرانی رئیس کنست در حضور ترامپ

رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) طی سخنرانی در کنست با حضور رئیس جمهور آمریکا اظهاراتی ضدایرانی و خصمانه ایراد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۱۰۳
| |
520 بازدید

اظهارات ضدایرانی رئیس کنست در حضور ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «امیر اوحانا» رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) همزمان با حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پارلمان رژیم صهیونیستی اظهاراتی ضدایرانی و خصمانه ایراد کرد و مدعی شد: ما به ایران می‌گوییم که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهید داشت.

طبق گزارش الجزیره، وی خطاب به ترامپ مدعی شد: شما مانع یک هولوکاست هسته‌ای شدید که ایران می‌خواست با آن ما را هدف قرار دهد.

رئیس کنست گفت: هفت اکتبر سخت‌ترین روزی بود که اسرائیل از زمان تأسیس خود شاهد آن بوده است.

رئیس کنست در ادامه مدعی شد: ما درگیر یک مقابله جهانی و درگیری بین افراط‌گرایی و دموکراسی بودیم. حماس چاره‌ای نداشت و مجبور شد با این توافق موافقت کند. به لطف شما، ما به دستاورد‌هایی رسیدیم. شما رئیس جمهور صلح هستید و هیچ کس مانند شما عمل نکرده است.

وی در اظهاراتی بی‌اساس ادعا کرد: شما به درگیری خونین در هشت منطقه در سراسر جهان پایان دادید و جان بسیاری را نجات دادید. شما ثابت کرده‌اید که صلح واقعی را می‌توان از طریق زور و قدرت به دست آورد. ما اعلام می‌کنیم که برای حمایت از نامزدی بعدی شما برای جایزه صلح نوبل، به سراسر جهان سفر خواهیم کرد. هیچ کس بیش از شما شایسته این جایزه نیست.

در پی آتش‌بس در غزه و اجرای عملیات تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ امروز وارد اراضی اشغالی شد و قرار است امروز در کنست سخنرانی کند و بعد برای حضور در نشست درباره غزه به شرم الشیخ مصر برود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنست ضدایرانی هولوکاست ترامپ رژیم صهیونیستی امیر اوحانا
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنرانی ترامپ در کنست قطع شد
اولین تصاویر از اسرای اسرائیلی آزادشده
وعده ترامپ درباره آتش بس کامل در غزه
نتانیاهو در نشست شرم الشیخ شرکت نمی کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۴ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۳ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۰ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005b3n
tabnak.ir/005b3n