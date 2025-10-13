اظهارات ضدایرانی رئیس کنست در حضور ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «امیر اوحانا» رئیس کنست (پارلمان اسرائیل) همزمان با حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پارلمان رژیم صهیونیستی اظهاراتی ضدایرانی و خصمانه ایراد کرد و مدعی شد: ما به ایران میگوییم که هرگز سلاح هستهای نخواهید داشت.
طبق گزارش الجزیره، وی خطاب به ترامپ مدعی شد: شما مانع یک هولوکاست هستهای شدید که ایران میخواست با آن ما را هدف قرار دهد.
رئیس کنست گفت: هفت اکتبر سختترین روزی بود که اسرائیل از زمان تأسیس خود شاهد آن بوده است.
رئیس کنست در ادامه مدعی شد: ما درگیر یک مقابله جهانی و درگیری بین افراطگرایی و دموکراسی بودیم. حماس چارهای نداشت و مجبور شد با این توافق موافقت کند. به لطف شما، ما به دستاوردهایی رسیدیم. شما رئیس جمهور صلح هستید و هیچ کس مانند شما عمل نکرده است.
وی در اظهاراتی بیاساس ادعا کرد: شما به درگیری خونین در هشت منطقه در سراسر جهان پایان دادید و جان بسیاری را نجات دادید. شما ثابت کردهاید که صلح واقعی را میتوان از طریق زور و قدرت به دست آورد. ما اعلام میکنیم که برای حمایت از نامزدی بعدی شما برای جایزه صلح نوبل، به سراسر جهان سفر خواهیم کرد. هیچ کس بیش از شما شایسته این جایزه نیست.
در پی آتشبس در غزه و اجرای عملیات تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ امروز وارد اراضی اشغالی شد و قرار است امروز در کنست سخنرانی کند و بعد برای حضور در نشست درباره غزه به شرم الشیخ مصر برود.