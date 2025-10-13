صعود زنان تنیس روی میز به جهانی لندن

به گزارش تابناک؛ طبق اعلام روابط‌عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ ملی‌پوشان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی در دیدار حساس مرحله تعیین رده‌بندی به مصاف تیم قزاقستان رفتند و با درخشش خود جشن صعود را برپا کردند.

در این دیدار ندا شهسواری در دیدار نخست با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سروناز میرکادیرووا گذشت. شیما صفایی نیز در مسابقه دوم با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ مقابل زائورش آکاشوا به پیروزی رسید تا تیم کشورمان دو بر صفر از قزاقستان پیش بیافتد.

در سومین دیدار، ستایش ایلوخانی ۱ بر ۳ مغلوب ژانرکه کوشکومبایوا شد تا کار به بازی چهارم کشیده شود. در دیدار پایانی، ندا شهسواری در دیداری نزدیک نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز میدان شد.

با این نتیجه، تیم ملی بانوان ایران ضمن پیروزی در این بازی و راه یابی به مرحله بعد، سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی لندن ۲۰۲۶ را نیز کسب کرد

تیم ملی بانوان ایران باید در مرحله بعد برای تعیین رتبه یازدهم و دوازدهم مصاف تیم سریلانکا برود.