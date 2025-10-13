En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صعود زنان تنیس روی میز به جهانی لندن

بانوان ایران با برتری مقابل قزاقستان مسافر مسابقات جهانی لندن شدند
کد خبر: ۱۳۳۴۰۹۶
| |
33 بازدید

صعود زنان تنیس روی میز به جهانی لندن

 

به گزارش تابناک؛ طبق اعلام روابط‌عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ ملی‌پوشان ایران با ترکیب ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی در دیدار حساس مرحله تعیین رده‌بندی به مصاف تیم قزاقستان رفتند و با درخشش خود جشن صعود را برپا کردند.

در این دیدار ندا شهسواری در دیدار نخست با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سروناز میرکادیرووا گذشت. شیما صفایی نیز در مسابقه دوم با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ مقابل زائورش آکاشوا به پیروزی رسید تا تیم کشورمان دو بر صفر از قزاقستان پیش بیافتد.

در سومین دیدار، ستایش ایلوخانی ۱ بر ۳ مغلوب ژانرکه کوشکومبایوا شد تا کار به بازی چهارم کشیده شود. در دیدار پایانی، ندا شهسواری در دیداری نزدیک نفس‌گیر با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز میدان شد.

با این نتیجه، تیم ملی بانوان ایران ضمن پیروزی در این بازی و راه یابی به مرحله بعد، سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی لندن ۲۰۲۶ را نیز کسب کرد

تیم ملی بانوان ایران باید در مرحله بعد برای تعیین رتبه یازدهم و دوازدهم مصاف تیم سریلانکا برود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنیس روی میز تیم ملی بانوان قزاقستان لندن
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوک به ایران؛ فیبا میزبانی را از ایران گرفت
چهار پرسپولیسی به تیم ملی دعوت شدند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۲ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۲ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۲ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۷۸ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b3g
tabnak.ir/005b3g