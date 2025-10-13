نتانیاهو در نشست شرم الشیخ شرکت نمی کند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرده است. دفتر نتانیاهو نیز در بیانیه ای اعلام کرد که او در نشست یاد شده شرکت نخواهد کرد.

منابع صهیونیستی صبح امروز (دوشنبه) گزارش داده بودند که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ممکن است به همراه رئیس جمهوری آمریکا به اجلاس شرم الشیخ مصر بپیوندد.

اسرائیل هیوم گزارش داد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره احتمال پیوستن نتانیاهو به اجلاس شرم الشیخ رایزنی کردند.

این رسانه صهیونیستی نوشت، ترامپ این پیشنهاد را هنگام انتقال از فرودگاه به کنست، به نتانیاهو داده است.

در همین ارتباط، منابع صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو در حضور ترامپ، با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر به صورت تلفنی گفت‌وگو کرده است.

شبکه خبری ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که یک شرکت هواپیمایی صهیونیست برای حضور نتانیاهو در اجلاس امروز آماده پرواز است و در فرودگاه شرم‌الشیخ فرود خواهد آمد.

خبرنگار الجزیره نیز در این باره گفت: نتانیاهو بیم دارد که در صورت حضور در نشست امروز شرم الشیخ دونالد ترامپ در مورد صلح از وی خواسته هایی داشته باشد که او نتواند به ترامپ پاسخ منفی بدهد.

به گزارش ایرنا، مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد.