تبریک ویژه عراقچی به بانوی دیپلمات ایرانی

بدون تردید، حضور یک بانوی دیپلمات ایرانی باسابقه و متخصص همچون سرکار عالی در این جایگاه، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه کشورمان در مجامع بین‌المللی و تقویت دیپلماسی چندجانبه ایفا کند.
پیام عراقچی در پی انتخاب دیپلمات ایرانی به عنوان عضو کمیته شورای حقوق بشر

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به بانوی دیپلمات ایران که به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده، تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

سرکار خانم افسانه نادی‌پور
کارشناس ارشد وزارت امور خارجه 

انتخاب شایسته‌ی سرکار عالی به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت برجسته و تاریخی که برای نخستین بار از زمان تأسیس شورای حقوق بشر، نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران به عضویت این کمیته مهم بین‌المللی برگزیده می‌شود، مرهون تلاش‌های مستمر و شایستگی‌های ارزشمند شما در طول سال‌ها خدمت صادقانه در عرصه دیپلماسی کشور است.

بدون تردید، حضور یک بانوی دیپلمات ایرانی باسابقه و متخصص همچون سرکار عالی در این جایگاه، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه کشورمان در مجامع بین‌المللی و تقویت دیپلماسی چندجانبه ایفا کند.

برای سرکار عالی آرزوی توفیق، سربلندی و موفقیت روزافزون دارم.

عضویت ایران در کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
برگزاری نشست بازخوانی سیره نبوی برای تبیین اصول حقوق بشردوستانه در ژنو

 

 
 
حقوق بشر افسانه نادی‌پور سیاست خارجی عباس عراقچی وزیرخارجه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
ما هم به خانم نادی پور تبریک میگیم
