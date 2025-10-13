بازخوانی حادثه هوایپمای اوکراین به روایت رسانه روحانی

روحانی شرح داد که تا عصر جمعه هیچ گزارشی از «خطای انسانی» به دولت داده نشده بود و همان لحظه دستور اعلام رسمی را صادر کرده اما انتشار خبر تا صبح شنبه به‌دلیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تأخیر افتاده است؛ روایتی مستقیم از نحوه اطلاع و اعلام این تراژدی.

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی حسن روحانی؛ روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین‌المللی، سیر زمانی ماجرا، از رخداد تا اطلاع و اعلام را تشریح کرد و گفت: در موضوع هواپیمای اوکراینی آنچه در دولت مطرح شد، یک سانحه بود. بعدازظهر چهارشنبه جلسه شورای عالی امنیت ملی باز هم مسأله سانحه مطرح بود نه چیز دیگر؛ پنجشنبه یک مقدار شبهات بیشتر شد.

غروب پنجشنبه که با رئیس ستادکل صحبت می‌کردم تقریباً این احتمال دیگر قوی بود. اولین لحظه‌ای که به طور رسمی به من اعلام شد سقوط هواپیمای اوکراینی ناشی از خطسقوطای انسانی بوده، ساعت ۴٫۵ بعدازظهر جمعه بود و من همان لحظه گفتم که همین الان اعلام شود؛ گفتند باشد؛ بعد که دیدم اعلام نشد پرسیدم و دیدم در نهایت تصمیمی گرفته شده که جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود. تصمیم نهایی اتخاذ شد که رسماً اعلام شود و مسئولیت را بپذیرند؛ ساعت ۱۲ دیدم اعلام نشده تعجب کردم؛ صبح شنبه اعلام شد.