قهرمانی آمریکادر چوگان پس از ندادن ویزا به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دومین دوره از مسابقات جام جهانی چوگان با حضور ۶ تیم در کشور آمریکا برگزار شد.
دیدار فینال این رقابتها در باشگاه رزلند، بین دو تیم آرژانتین و آمریکا برگزار شد و تیم میزبان در نهایت با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ مقابل آرژانتین به برتری رسید و موفق به کسب عنوان قهرمانی در دومین دوره جامجهانی چوگان شد.
این رقابتها با حضور تیمهایی از چهار قاره برگزار شد.
تیم ملی کشورمان هرچند جواز حضور در این رقابتها را کسب کرد، اما به دلیل کارشکنی کشور میزبان در صدور روادید، از حضور در این رقابتها بازماند و تیم پاکستان که در انتخابی جامجهانی مقابل ایران شکست خوره بود، جانشین کشورمان در جامجهانی شد.