En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قهرمانی آمریکادر چوگان پس از ندادن ویزا به ایران

تیم آمریکا با پیروزی مقابل آرژانتین، قهرمان جام‌جهانی چوگان شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۰۶۷
| |
237 بازدید
|
۱
قهرمانی آمریکادر چوگان پس از ندادن ویزا به ایران

به گزارش تابناک به نقل از  فارس، دومین دوره از مسابقات جام جهانی چوگان با حضور ۶ تیم در کشور آمریکا برگزار شد.

دیدار فینال این رقابت‌ها در باشگاه رز‌لند، بین دو تیم آرژانتین و آمریکا برگزار شد و تیم میزبان در نهایت با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ مقابل آرژانتین به برتری رسید و موفق به کسب عنوان قهرمانی در دومین دوره جام‌جهانی چوگان شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از چهار قاره برگزار شد.

تیم ملی کشورمان هرچند جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد، اما به دلیل کارشکنی کشور میزبان در صدور روادید، از حضور در این رقابت‌ها بازماند و تیم پاکستان که در انتخابی جام‌جهانی مقابل ایران شکست خوره بود، جانشین کشورمان در جام‌جهانی شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چوگان آمریکا ویزا ایران آرژانتین
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: تیم ملی وزنه برداری ایران قهرمان جهان شد.
رنگ پیراهن ایران و تانزانیا مشخص شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
اگر ویزا هم میداد ایران اول نمیشد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۰ نظر)
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۱ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۱ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۷۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۶۹ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۸ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b3D
tabnak.ir/005b3D